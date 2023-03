Splashtop Remote Desktop est maintenant disponible avec la tablette ASUS Eee Pad Transformer

L'application permet aux utilisateurs de tablettes Android d'accéder aux programmes et aux médias Windows

20 avril 2011 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui que son application primée Splashtop® Remote Desktop est fournie sur la tablette ASUS® Eee Pad Transformer. L’application est marquée par ASUS comme « MyCloud », et permet aux utilisateurs de tablettes d’accéder à distance et de contrôler leurs autres ordinateurs, comme s’ils étaient devant eux.

Eee Pad Transformer est alimenté par NVIDIA® Tegra™ et fonctionne avec le système d'exploitation Android 3.0 Honeycomb. Splashtop Remote Desktop pour Android est disponible sur Android Market, et a remporté le prix "Best of CES" de Laptop Magazine en janvier 2011.

"Transformer est le nom parfait pour une tablette préremplie avec Splashtop Remote", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Du bout des doigts, vous pouvez transformer votre tablette Android en un appareil Windows ou Mac ––c'est comme en avoir deux ou trois pour le prix d'un".

L'application Splashtop Remote est vendue au prix de 4,99 dollars sur Android Market, mais elle est préregroupée avec le transformateur Eee Pad, qui est gratuit pour les utilisateurs finaux.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. (anciennement connue sous le nom de DeviceVM, Inc.) a été fondée en 2006 dans le but d'optimiser l'expérience informatique afin que les gens du monde entier puissent accéder rapidement au contenu et aux applications. Le produit Splashtop OS, introduit pour la première fois en 2007, est une plateforme primée de connexion instantanée qui permet aux utilisateurs de se connecter, d'accéder à leur courrier électronique et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote Desktop, un best-seller de App Store d'Apple, permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leur expérience informatique depuis un smartphone ou une tablette, tout en étant loin de leur PC. L'application est maintenant disponible sur App Store d'Apple, sur iTunes et sur Android Market.

Aujourd'hui, les produits de base de Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

