Splashtop Remote Desktop surpasse Angry Birds!

Une application facile à utiliser surpasse le détenteur du record du monde Guinness dans deux pays

19 mai 2011 — San Jose, Californie — Splashtop® Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a accumulé de nouveaux records impressionnants alors que son application iPad de bureau à distance payante a battu le nouveau détenteur du record® du monde Guinness, Angry Birds , en Australie et en Nouvelle-Zélande pour devenir l’application iPad numéro un cette semaine.

Depuis son lancement en septembre 2010, Splashtop Remote Desktop a grimpé les échelons pour devenir la première application payante d'iPad dans 15 pays et la première application commerciale d'iPad dans 40 pays, selon App Annie. Notez que les classements sont surveillés fréquemment et changent souvent toutes les heures.

"Si vous pensez que battre Angry Birds n'est pas un problème, allez demander à vos enfants", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "OK, sérieusement, nous n'essayons pas vraiment de rivaliser avec Angry Bir ds. En fait, Splashtop est un formidable outil de jeu". Même si le Remote Desktop de Splashtop est classé comme une application commerciale, la société s'empresse de souligner que de nombreux joueurs invétérés l'utilisent pour jouer à des jeux PC à forte intensité graphique tels que World of Warcraft sur leur iPad. Qui aurait cru qu'il s'agissait en fait d'une application de jeu révolutionnaire déguisée?

Comme le souligne le blogueur Brian Johnson de TouchArcade dans son récent article, "Splashtop est une représentation à l'identique de ce qui se passe sur votre PC, et il est totalement agréable à jouer!". Enfin, une application de jeu qui peut satisfaire les deux camps: les joueurs occasionnels moyens, qui se tournent de plus en plus vers leurs appareils mobiles pour un jeu rapide comme CityVille pour passer le temps, et les joueurs sérieux qui veulent une expérience de jeu plus riche et plus profonde.

Splashtop Remote se connecte à n'importe quel système d'exploitation Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou supérieur. Splashtop Remote se compose de deux éléments : une application fonctionnant sur l'appareil mobile, et une application fonctionnant sur l'ordinateur. Le smartphone ou la tablette se connecte à l'ordinateur sur n'importe quel réseau. Pour s'informer plus à propos de Splashtop Remote, veuillez consulter le site : https://www.splashtop.com/remote.

Aujourd'hui, les produits de base de Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

