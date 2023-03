Le bureau à distance Splashtop ajoute un support pour les Macs

Les utilisateurs peuvent désormais accéder directement aux médias, aux jeux et aux applications sur leur Mac à la maison ou au bureau depuis un iPhone, un iPad, un iPod touch ou un téléphone Android

27 janvier 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui avoir étendu son logiciel primé Splashtop Remote Desktop pour prendre en charge les Mac. Désormais, les utilisateurs d’iMac, Mac Pro, MacBook Pro et Air, ainsi que de Mac Mini, peuvent accéder et contrôler leur Mac domestique ou professionnel à distance à l’aide d’une tablette, telle qu’un iPad, ou d’un smartphone, tel qu’un iPhone.

"En raison de ses capacités audiovisuelles, le Mac a longtemps été l'objet d'amour d'Hollywood. Et comme le Mac, Splashtop Remote brille vraiment par son multimédia", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Notre logiciel supporte une fréquence d'images élevée, ce qui signifie des films plus fluides. Maintenant, avec la compatibilité Mac, Splashtop Remote est prêt pour une aventure avec Hollywood".

Le support Mac de Splashtop Remote est la dernière mise à jour de la famille de produits Splashtop, qui comprend également le support pour Windows, les clients iOS et les appareils Android. Elle permet aux utilisateurs d'accéder et de contrôler leur ordinateur à distance sans effort, via un appareil mobile, tel qu'un iPad, un iPhone, ou un Dell Streak, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad sous Android, et d'établir un lien entre l'expérience informatique des différents appareils.

Pour la première fois, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience riche et interactive à distance sur PC et Mac, avec des images vidéo et du son en temps réel. Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent regarder des films, écouter de la musique, accéder à tous leurs fichiers et applications et jouer à des jeux PC, Mac et Flash à distance. Splashtop Remote est localisé pour les utilisateurs anglais, chinois, français, allemand, italien, japonais, coréen et espagnol.

Les participants à Macworld 2011 sont invités à découvrir Splashtop Remote sur le Mac en visitant Splashtop dans la vitrine des applications mobiles, stand n°818, pendant le salon.

Le client Splashtop Remote est disponible dès à présent sur App Store d’Apple et sur iTunes, ainsi que sur Android Market. Pour télécharger gratuitement l’application Splashtop Remote pour serveur Mac ou pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter le site https://www.splashtop.com/remote. Pour des images, veuillez suivre ce lien.

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 50 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World , le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" de LAPTOP magazine . Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

