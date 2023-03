Splashtop Remote considéré numéro un des applications iPad payantes dans quatre pays

La première application iPad à offrir à distance une expérience Windows complète – avec vidéo et audio – connaît une croissance agressive au cours des deux premiers mois de disponibilité

20 octobre 2010 — San Jose, Californie — Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle application, Splashtop Remote pour iPad, a pris une avance agressive sur le marché des applications iPad. Parmi les applications payantes, Splashtop Remote a pris la première place dans toutes les catégories d’applications dans quatre pays: Australie, Japon, Corée et Royaume-Uni. En outre, Splashtop Remote a pris la deuxième position des applications iPad payantes au Canada et en Chine, et est la première application commerciale payante aux États-Unis.

"L'espace informatique mobile évolue rapidement et la montée du cloud personnel, associée à la popularité des appareils mobiles et non PC, a rendu l'expérience informatique à la fois plus flexible et plus fragmentée", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop Inc. "Splashtop Remote est le premier produit à établir un lien efficace entre l'expérience informatique et les appareils, et les utilisateurs en sont extrêmement satisfaits. La croissance sans précédent de l'application démontre la demande des utilisateurs pour un accès mobile à leurs contenus et applications personnels sur plusieurs appareils".

Dans la catégorie des applications commerciales, Splashtop Remote s'est déjà imposé dans le monde entier. L'application est classée numéro 1 dans 10 pays, dont l'Australie, le Canada, la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée, la Pologne, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis. Splashtop Remote est également la troisième application commerciale en Allemagne.

Les utilisateurs de Splashtop Remote exploitent l'application pour tout, de la productivité aux applications éducatives en passant par les films et les jeux vidéo. Les utilisations les plus courantes du produit comprennent l'accès à du contenu web en Flash, à des applications Microsoft Office telles qu'Outlook ou PowerPoint, et l'accès à du contenu multimédia sur le réseau à domiciles.

À propos de Splashtop Remote

Splashtop Remote permet aux utilisateurs d'accéder à leur PC et de le contrôler sans peine pour une expérience complète de Windows à distance via un iPad, en faisant le lien entre l'expérience informatique des différents appareils. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience riche et interactive sur un PC distant qui inclut des capacités vidéo et audio complètement en temps réel. Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent regarder des films, écouter de la musique, accéder à tous les fichiers et applications Windows, et même jouer à des jeux PC et Flash à distance. Splashtop Remote pour iPad est maintenant disponible sur Apple App Store. Pour apprendre plus au sujet de Splashtop Remote, veuillez consulter le site : https://www.splashtop.com/remote

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (anciennement DeviceVM, Inc.) est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à surveiller. Splashtop Inc. a son siège dans la Silicon Valley et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Avec sa gamme de produits primés Splashtop, la société améliore l'expérience informatique quotidienne, en offrant un accès rapide et pratique aux informations qui intéressent les utilisateurs. Lancé en 2007, le produit phare de Splashtop est une plateforme primée de connexion instantanée qui permet aux utilisateurs de se connecter en ligne quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l'expérience Windows depuis leur iPad ou autre appareil mobile, tout en restant loin de leur PC.

Les produits Splashtop sont actuellement disponibles sur plus de 40 millions d'ordinateurs de grands fabricants tels que Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix «Produit le plus innovant» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2010 CES» de Laptop Magazine. Pour plus d'informations, visitez https://www.splashtop.com

