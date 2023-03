Splashtop Remote Browser permet aux utilisateurs d'iPad d'acceder a 'Internet Explorer, Firefox et Chrome

L'application permet aux utilisateurs de l'iPad de surfer sur le net en se connectant à un navigateur sur leur PC

28 avril 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a dévoilé aujourd’hui Splashtop® Remote Browser. L’application permet aux utilisateurs d’iPad de naviguer sur le Web à l’aide du navigateur par défaut - Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox ou Google Chrome - sur leur ordinateur principal. Il prend en charge tous les plug-ins, signets et données stockés dans le navigateur côté ordinateur.

Splashtop Remote Browser offre des avantages par rapport aux navigateurs disponibles aujourd'hui pour les appareils mobiles. Comme l'application exécute le navigateur complet de votre PC, elle possède naturellement une interface familière et contient tous vos plug-ins, y compris Adobe® Flash® et Microsoft® Silverlight™, des identifiants de connexion stockés, des signets et des données de formulaire.

Parmi les nouveaux types d'utilisation mobile que permet Splashtop Remote Browser, on peut citer

Consommation de médias en ligne - à partir de votre iPad, vous pouvez visiter des sites Web familiers de musique, de vidéo et de radio en ligne, et profiter du contenu comme vous le faites sur votre PC, que les sites prennent en charge l’iPad ou non. Selon le rapport de Forrester Research, Inc. de mars 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, 58 % des utilisateurs d’iPad utilisent leur tablette pour regarder des vidéos.

Jeux par navigateur – vous pouvez même jouer à vos jeux préférés qui utilisent Flash ou Shockwave depuis l'iPad en utilisant Touch !

Pratique pour les achats en ligne – les adresses de livraison, les identifiants et les mots de passe, ainsi que les numéros de carte de crédit stockés par le navigateur de votre ordinateur n'ont pas besoin d'être saisis à nouveau sur le clavier de l'iPad.

"Dans le monde des navigateurs web mobiles, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Certains navigateurs vous laissent en plan à Tombouctou", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Grâce à Splashtop Remote Browser, vous pouvez aller partout où le navigateur de votre PC peut vous emmener – sans limitations de Flash ni incompatibilités de plug-in. Tout cela à partir d'un iPad".

Splashtop Remote Browser pour iPad est disponible gratuitement sur App Store d'Apple, et est limité à des sessions de 5 minutes. Il permet actuellement de naviguer sur un ordinateur fonctionnant sous Windows. La prise en charge de Mac OS est en cours de développement. Les consommateurs peuvent passer à l'application Splashtop Remote Desktop complète et illimitée pour 4,99 dollars.

Aujourd'hui, les produits de base de Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

