Splashtop Remote pour Android nommée meilleure application au CES 2011 par le magazine LAPTOP

La force de la connexion à distance, la facilité d’accès et la qualité exceptionnelle de la vidéo et de l’audio offrent une combinaison gagnante

12 janvier 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui que son nouveau logiciel, Splashtop Remote pour Android, a remporté un prix convoité Best of CES décerné par LAPTOP Magazine . L’application a obtenu la première place dans la catégorie Meilleure application / logiciel. Les gagnants ont été désignés comme représentant les produits les plus innovants parmi les dizaines qui ont été présentés au Consumer Electronics Show 2011.

"C'est comme recevoir l'Oscar du meilleur logiciel - cela nous permet de mettre un peu de fanfaronnade dans notre code", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. Splashtop Remote pour Android représente un élément clé de notre "Bridge to Anywhere", qui permet aux utilisateurs de tablettes Android et d'autres appareils mobiles de profiter en toute simplicité des informations et des divertissements qu'ils recevaient auparavant sur leur PC, à tout moment et en tout lieu".

En plus de cette dernière distinction, Splashtop Remote a récemment été nommé "best seller" sur les listes Apple iTunes 2010 Rewind pour le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie - un classement qui met en évidence les produits les plus en vogue disponibles au cours de l'année pour l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch.

Splashtop Remote pour Android est le dernier né de la famille de produits Splashtop, qui comprend également la prise en charge des clients Windows et iOS. Splashtop Remote permet aux utilisateurs d'accéder et de contrôler leur ordinateur à distance sans effort, via un appareil mobile, tel qu'un iPad, un iPhone, ou un Dell Streak, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad sous Android, en faisant le lien entre l'expérience informatique des différents appareils. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience riche et interactive sur un PC distant qui inclut la vidéo et l'audio en temps réel. Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent regarder des films, écouter de la musique, accéder à tous leurs fichiers et applications, jouer à des jeux PC et Flash à distance, et même réveiller un ordinateur à distance via la fonction "Wake-on-LAN". Splashtop Remote est disponible en anglais, chinois, français, allemand, italien, japonais, coréen et espagnol.

Splashtop Remote est disponible dès à présent sur l'App Store d'Apple et sur iTunes, ainsi que sur l'Android Market. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter: https://www.Splashtop.com/remote.

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 40 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote