Splashtop lance Splashtop Pro - Application d'entreprise pour le BlackBerry PlayBook

Avec Splashtop Pro, l'IT peut mobiliser une main-d'œuvre avec les tablettes PlayBook de BlackBerry en trente minutes

10 mai 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de Splashtop Pro avec prise en charge des tablettes BlackBerry® PlayBook™. Splashtop Pro est conçu pour l’informatique d’entreprise, les fournisseurs de services et les intégrateurs de systèmes afin de permettre une main-d’œuvre mobile avec des tablettes. Splashtop Pro est une application très attendue par la communauté informatique des entreprises qui déploie des tablettes BlackBerry PlayBook, et fait suite au succès de Splashtop Remote Desktop HD, une application très vendue pour le PlayBook.

Avec Splashtop Pro, les services IT peuvent gérer et surveiller les appareils en toute sécurité grâce à une console web dans le cloud facile à utiliser. Le service IT peut maintenant déployer et définir des politiques permettant à une main-d'œuvre mobile de tirer parti des nuages personnels, privés et publics, qu'ils fonctionnent sur une machine physique ou virtuelle.

"RIM axée sur la victoire des entreprises, et Splashtop Pro est l'application parfaite pour soutenir le succès du PlayBook dans ce domaine", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Les employés peuvent aller partout avec leur PlayBook et avoir un accès à distance sécurisé à toutes leurs applications et fichiers sur leur ordinateur".

"Splashtop a développé certaines des principales applications pour le BlackBerry PlayBook, dont l'une des applications professionnelles les plus populaires de l'App World aujourd'hui. Nous sommes ravis que Splashtop apporte Splashtop Pro au PlayBook", a déclaré Martyn Mallick, vice-président des alliances mondiales et du développement commercial. "Splashtop Pro et Blackberry PlayBook sont une combinaison gagnante pour apporter le contrôle à distance du bureau à l'entreprise".

Grâce à Splashtop Pro, un administrateur informatique peut:

* Déployez facilement des tablettes dans une organisation sans modification de l’infrastructure

* Gestion centralisée de la connectivité des appareils mobiles et des ordinateurs via une simple console d’administration basée sur le Web

* Regrouper les ordinateurs pour un accès partagé

* Surveiller l’historique des connexions

* Recevez un soutien prioritaire

Avec Splashtop Pro, les employés peuvent être mobiles et plus productifs en utilisant une tablette pour partager les ressources matérielles et logicielles d'une entreprise. Splashtop Pro élimine la nécessité de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des éléments multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail et les applications bureautiques importantes, telles qu'Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles, ainsi que les vidéos, la musique et les photos pour les présentations.

Splashtop Pro peut être utilisé dans divers scénarios commerciaux, par exemple:

* Les représentants commerciaux sur le terrain ayant besoin d’accéder au système CRM interne de leur entreprise ou à d’autres informations sur les prix et les stocks

* Télétravailleurs travaillant à domicile qui veulent se connecter à distance à l’ordinateur du bureau via VPN

* Les professionnels de la santé cherchent un accès facile au DME du patient pour expliquer les résultats de manière interactive

* Les gérants de restaurant utilisent des appareils mobiles pour saisir les commandes

Les administrateurs informatiques peuvent créer un compte Splashtop Pro qui prend en charge 5 à 25 utilisateurs à https://www.splashtop.com/pro gratuit, pendant les trente premiers jours.

Splashtop Pro est composé de deux éléments:

Application Splashtop Pro en cours d’exécution sur le BlackBerry PlayBook

Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur n’importe quel ordinateur avec Windows 7, Vista, XP

Regardez la vidéo de Splashtop Pro à l'adresse http://youtu.be/y694AePJjG8

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie, en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur App Store de Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 6 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des app stores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

Les familles de marques, d'images et de symboles relatifs à BlackBerry et RIM sont les propriétés et les marques déposées exclusives de Research In Motion Limited.