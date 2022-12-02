Splashtop lance Splashtop Pro - Application d'entreprise pour le BlackBerry PlayBook
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Avec Splashtop Pro, l'IT peut mobiliser une main-d'œuvre avec les tablettes PlayBook de BlackBerry en trente minutes
10 mai 2012 - San Jose, Californie - Splashtop Inc., le leader mondial en matière de connexions inter-appareils, a annoncé aujourd'hui la sortie de Splashtop Pro avec la prise en charge des tablettes BlackBerry® PlayBook™. Splashtop Pro est conçu pour le service informatique des entreprises, les fournisseurs de services et les intégrateurs de systèmes afin de permettre au personnel mobile d'utiliser des tablettes. Splashtop Pro est une application très attendue par les techniciens déployant des tablettes BlackBerry PlayBook en entreprise, et fait suite au succès de Splashtop Remote Desktop HD, l'application la plus vendue pour ces appareils.
Avec Splashtop Pro, les services informatiques peuvent gérer et surveiller leurs appareils en toute sécurité à l’aide d’une console Web facile à utiliser et basée sur le cloud. Désormais, ces équipes peuvent déployer et définir des politiques qui permettent au personnel mobile de tirer parti des clouds personnels, privés et publics, qu’ils opèrent sur une machine physique ou virtuelle.
"RIM axée sur la victoire des entreprises, et Splashtop Pro est l'application parfaite pour soutenir le succès du PlayBook dans ce domaine", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Les employés peuvent aller partout avec leur PlayBook et avoir un accès à distance sécurisé à toutes leurs applications et fichiers sur leur ordinateur".
"Splashtop a développé certaines des principales applications pour le BlackBerry PlayBook, dont l'une des applications professionnelles les plus populaires de l'App World aujourd'hui. Nous sommes ravis que Splashtop apporte Splashtop Pro au PlayBook", a déclaré Martyn Mallick, vice-président des alliances mondiales et du développement commercial. "Splashtop Pro et Blackberry PlayBook sont une combinaison gagnante pour apporter le contrôle à distance du bureau à l'entreprise".
Grâce à Splashtop Pro, un administrateur informatique peut :
* Déployez facilement des tablettes dans une organisation sans modification de l’infrastructure
* Permettre un accès sécurisé aux applications, fichiers et contenus sur les ordinateurs de l’entreprise à partir d’un appareil mobile
* Gestion centralisée de la connectivité des appareils mobiles et des ordinateurs via une simple console d’administration basée sur le Web
* Gérer les autorisations des utilisateurs
* Regrouper les ordinateurs pour un accès partagé
* Gérer les connexions en fonction de politiques telles que le type de connexion et l’heure
* Surveiller l’historique des connexions
* Gérer les mises à jour
* Recevez un soutien prioritaire
Avec Splashtop Pro, les employés deviennent plus mobiles et plus productifs en utilisant une tablette pour accéder aux ressources matérielles et logicielles de l’entreprise. Splashtop Pro élimine le besoin de transférer, de convertir ou de synchroniser des fichiers et des contenus multimédias entre les différents appareils. Les fichiers de travail importants et les applications bureautiques, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles, de même que les vidéos, la musique et les photos pour les présentations.
Splashtop Pro peut être utilisé dans divers scénarios professionnels, par exemple :
* Les représentants commerciaux sur le terrain ayant besoin d’accéder au système CRM interne de leur entreprise ou à d’autres informations sur les prix et les stocks
* Agents immobiliers souhaitant ajuster leurs horaires sans retourner au bureau
* Télétravailleurs travaillant à domicile qui veulent se connecter à distance à l’ordinateur du bureau via VPN
* Les designers qui cherchent à impressionner leurs clients lors de la présentation
* Les professionnels de la santé cherchent un accès facile au DME du patient pour expliquer les résultats de manière interactive
* Les propriétaires de franchises partagent des informations marketing ou autres avec les succursales
* Les gérants de restaurant utilisent des appareils mobiles pour saisir les commandes
Les administrateurs informatiques peuvent créer un compte Splashtop Pro gratuit pendant 30 jours pour 5 à 25 utilisateurs à l’adresse www.splashtop.com/pro.
Splashtop Pro est composé de deux éléments :
Application Splashtop Pro en cours d’exécution sur le BlackBerry PlayBook
Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur n’importe quel ordinateur avec Windows 7, Vista, XP
Visionnez la vidéo de Splashtop Pro à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=y694AePJjG8
À propos de Splashtop Inc.
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie, en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.
Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur App Store de Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 6 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des app stores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.
La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.
Contact presse :
L’équipe relations publiques de Splashtop
Liens utiles :
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Les familles de marques, d'images et de symboles relatifs à BlackBerry et RIM sont les propriétés et les marques déposées exclusives de Research In Motion Limited.