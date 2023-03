Splashtop lance Splashtop Pro pour les entreprises

Splashtop Pro permet aux fournisseurs de services et de technologies de l'information de mobiliser une main-d'œuvre en 30 minutes

1er novembre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de Splashtop Pro conçu pour l’informatique d’entreprise, les fournisseurs de services et les intégrateurs de systèmes afin de permettre une main-d’œuvre mobile avec des tablettes. Aujourd’hui, les applications mobiles Splashtop sont appréciées par plus de 5 millions d’utilisateurs de tablettes et de smartphones pour accéder à distance aux applications et fichiers PC et Mac avec audio complet et vidéo haute définition.

Avec Splashtop Pro, les services informatiques peuvent gérer et surveiller les appareils en toute sécurité grâce à une console web conviviale basée sur le cloud. Le service informatique peut désormais déployer et définir des politiques permettant aux travailleurs mobiles de tirer parti des nuages personnels, privés et/ou publics, qu'ils fonctionnent sur une machine physique ou virtuelle.

"Splashtop Pro est le moyen le plus rapide de permettre la mobilité de la main-d'œuvre. En 30 minutes, le personnel d'une entreprise est opérationnel grâce à des tablettes mobiles qui lui permettent d'accéder pleinement à ses applications et à ses fichiers sur son ordinateur", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis d'apporter la facilité des applications grand public au monde informatique des entreprises, tout en aidant les services informatiques à contrôler et à gérer de manière centralisée la connectivité sécurisée entre les appareils".

Grâce à Splashtop Pro, un administrateur informatique peut:

Déployer facilement les tablettes dans une organisation sans modifier l'infrastructure

Permettre un accès sécurisé aux applications, fichiers et contenus des ordinateurs d'entreprise à partir d'un appareil mobile

Gérer de manière centralisée la connectivité des appareils mobiles et des ordinateurs via une simple console d'administration basée sur le web

Gérer les autorisations des utilisateurs

Disposer d'ordinateurs de groupe pour un accès partagé

Gérer les connexions en fonction de politiques telles que le type et l'heure de connexion

Surveiller l'historique des connexions

Gérer les mises à jour

Recevoir un soutien prioritaire

Avec Splashtop Pro, les employés peuvent être mobiles et plus productifs en utilisant une tablette pour partager les ressources matérielles et logicielles d'une entreprise. Pro élimine la nécessité de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des éléments multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail et les applications bureautiques importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles, ainsi que les vidéos, la musique et les photos pour les présentations.

Splashtop Pro peut être utilisé dans divers scénarios commerciaux, par exemple :

les représentants commerciaux sur le terrain qui ont besoin d'accéder au système CRM interne de leur entreprise ou à d'autres informations sur les prix et les stocks

Les agents immobiliers souhaitant adapter leurs horaires sans retourner au bureau

Télétravailleurs travaillant à domicile et à distance sur l'ordinateur du bureau via VPN

Les designers qui cherchent à impressionner leurs clients lorsqu'ils présentent

Les professionnels de la santé recherchent un accès facile au DME du patient pour expliquer les résultats de manière interactive • Les propriétaires de franchise partagent des informations marketing ou d'autres informations utiles avec les succursales

Gestionnaires de restaurants utilisant des appareils mobiles pour la saisie des commandes

Les administrateurs informatiques peuvent ouvrir un compte Splashtop Pro qui prend en charge 5 à 25 utilisateurs sur www.splashtop.com/pro gratuitement, pendant les 30 premiers jours.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. est le leader mondial de l'informatique multi-dispositifs et a été fondé en 2006 dans le but de permettre aux gens du monde entier d'accéder rapidement à des contenus et des applications sur des appareils et dans le nuage. Le produit phare de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, est un best-seller sur App Store d'Apple et Android Market, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience informatique complète à partir d'appareils mobiles et de PC.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 70 millions de PC et d'appareils mobiles d'Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

