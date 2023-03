Splashtop lance le MeeGo-Based Splashtop OS pour les OEMs

Une entreprise soutient MeeGo pour une large adoption par le marché

15 février 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle version de son système d’exploitation Splashtop ciblant les partenaires OEM et ODM qui apportent Splashtop® basé sur MeeGo™ aux tablettes et netbooks de nouvelle génération. Le produit phare de Splashtop a déjà été expédié sur des millions d’ordinateurs portables et de netbooks de grands équipementiers, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony et plus encore.

"Si vous êtes un OEM, vous devriez choisir un partenaire logiciel de la même manière que vous choisiriez un conjoint", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Ce doit être quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui comprend votre mode de fonctionnement et qui peut vous aider à mettre un beau produit au monde. Mais dans l'industrie informatique, l'expérience compte vraiment - plus il y en a, mieux c'est. La base installée de 60 millions de Splashtop montre que nous offrons des solutions éprouvées. De plus, nous sommes un excellent partenaire à long terme".

"La plate-forme logicielle ouverte et flexible de MeeGo sur architecture Intel® donne aux fabricants d'appareils mobiles à la fois la liberté et les puissantes capacités d'offrir des expériences utilisateur passionnantes", a déclaré Ram Peddibhotla, directeur du marketing des logiciels système chez Intel Corporation. "Intel accueille Splashtop et d'autres éditeurs de logiciels dans l'écosystème MeeGo pour mettre à profit ses connaissances approfondies en matière de logiciels afin d'aider les fabricants à commercialiser des appareils mobiles rapidement ".

Le produit phare de Splashtop est une plateforme primée qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet, d'accéder à leurs e-mails et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. La nouvelle version du produit, basée sur MeeGo, sera reliée au magasin d'applications du centre Intel AppUpSM, ce qui permettra aux utilisateurs d'acheter, de télécharger et d'exécuter une variété de logiciels pour MeeGo.

Les OEM peuvent étendre l'expérience utilisateur de MeeGo avec l'ajout de Splashtop Remote, une application de bureau à distance très vendue. Elle permet aux utilisateurs de relier un appareil MeeGo, Android, Windows ou iOS, à un PC ou un Mac, afin d'accéder de manière transparente aux applications et au contenu de l'ordinateur et d'en profiter lors de leurs déplacements.

Splashtop est un contributeur actif et un évangéliste enthousiaste du projet MeeGo. Le PDG et cofondateur de Splashtop, Mark Lee, siège au conseil d'administration de la Linux Foundation, l'intendant du développement de MeeGo, et deux des cadres supérieurs de Splashtop travaillent directement à la promotion de MeeGo au nom de la fondation en Asie.

À propos de Splashtop

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site www.Splashtop.com.

À propos du projet MeeGo

