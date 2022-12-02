Splashtop lance le MeeGo-Based Splashtop OS pour les OEMs
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Une entreprise soutient MeeGo pour une large adoption par le marché
15 février 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle version de son système d’exploitation Splashtop ciblant les partenaires OEM et ODM qui apportent Splashtop® basé sur MeeGo™ aux tablettes et netbooks de nouvelle génération. Le produit phare de Splashtop a déjà été expédié sur des millions d’ordinateurs portables et de netbooks de grands équipementiers, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony et plus encore.
"Si vous êtes un OEM, vous devriez choisir un partenaire logiciel de la même manière que vous choisiriez un conjoint", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Ce doit être quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui comprend votre mode de fonctionnement et qui peut vous aider à mettre un beau produit au monde. Mais dans l'industrie informatique, l'expérience compte vraiment - plus il y en a, mieux c'est. La base installée de 60 millions de Splashtop montre que nous offrons des solutions éprouvées. De plus, nous sommes un excellent partenaire à long terme".
"La plate-forme logicielle ouverte et flexible de MeeGo sur architecture Intel® donne aux fabricants d'appareils mobiles à la fois la liberté et les puissantes capacités d'offrir des expériences utilisateur passionnantes", a déclaré Ram Peddibhotla, directeur du marketing des logiciels système chez Intel Corporation. "Intel accueille Splashtop et d'autres éditeurs de logiciels dans l'écosystème MeeGo pour mettre à profit ses connaissances approfondies en matière de logiciels afin d'aider les fabricants à commercialiser des appareils mobiles rapidement ".
Le produit phare de Splashtop est une plateforme primée qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet, d'accéder à leurs e-mails et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. La nouvelle version du produit, basée sur MeeGo, sera reliée au magasin d'applications du centre Intel AppUpSM, ce qui permettra aux utilisateurs d'acheter, de télécharger et d'exécuter une variété de logiciels pour MeeGo.
Les OEM peuvent étendre l'expérience utilisateur de MeeGo avec l'ajout de Splashtop Remote, une application de bureau à distance très vendue. Elle permet aux utilisateurs de relier un appareil MeeGo, Android, Windows ou iOS, à un PC ou un Mac, afin d'accéder de manière transparente aux applications et au contenu de l'ordinateur et d'en profiter lors de leurs déplacements.
Splashtop est un contributeur actif et un évangéliste enthousiaste du projet MeeGo. Le PDG et cofondateur de Splashtop, Mark Lee, siège au conseil d'administration de la Linux Foundation, l'intendant du développement de MeeGo, et deux des cadres supérieurs de Splashtop travaillent directement à la promotion de MeeGo au nom de la fondation en Asie.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. (anciennement connu sous le nom de DeviceVM, Inc.) a été fondé en 2006 dans le but d’optimiser l’expérience informatique afin que les gens du monde entier puissent accéder rapidement au contenu et aux applications. Le produit Splashtop OS, introduit pour la première fois en 2007, est une plate-forme instantanée primée qui permet aux utilisateurs de se connecter, d’accéder à leurs e-mails et de discuter avec des amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote, l’application professionnelle la plus vendue aux États-Unis telle que désignée par les ventes et les téléchargements de l’App Store d’Apple, permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leur expérience informatique à partir d’un smartphone ou d’une tablette, loin de leur PC. Le client Splashtop Remote est maintenant disponible dans l’App Store d’Apple et sur iTunes, ainsi que sur l’Android Market. Pour télécharger gratuitement l’application serveur Splashtop Remote Mac ou pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez visiter: www.Splashtop.com/Remote.
Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site www.Splashtop.com.
À propos du projet MeeGo
Le projet MeeGo combine les projets Moblin™ d’Intel et Maemo de Nokia en une seule plate-forme logicielle open source basée sur Linux pour la prochaine génération d’appareils informatiques. La plate-forme logicielle MeeGo est conçue pour offrir aux développeurs la plus large gamme de segments d’appareils à cibler pour leurs applications, y compris les netbooks et les ordinateurs de bureau d’entrée de gamme, les appareils informatiques et de communication portables, les appareils d’infodivertissement embarqués, les téléviseurs connectés, les téléphones multimédias et plus encore, le tout utilisant un ensemble uniforme d’API basées sur Qt. Pour les consommateurs, MeeGo offrira des expériences d’application innovantes qu’ils pourront emporter d’un appareil à l’autre. Le projet MeeGo est hébergé par la Linux Foundation. Pour plus d’informations sur MeeGo, visitez www.meego.com.
Contact médias:Splashtop PR Team