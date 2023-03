Splashtop transforme un iPad en télécommande de présentation ultime

Contrôlez les diapositives PowerPoint et Keynote depuis n'importe quel endroit de la salle et annotez le contenu pour donner vie aux idées

9 janvier 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de Presenter, une application qui transforme un iPad en télécommande de présentation ultime. Presenter se connecte à un PC ou un Mac via Wifi pour permettre à un orateur de présenter et d’annoter des diapositives, de présenter des vidéos, de répondre à des questions et d’interagir avec un public sans être attaché à l’ordinateur ou au podium.

Presenter est idéal pour :

Les cadres commerciaux qui veulent épater le public avec des effets spéciaux et des annotations — même lorsqu'ils travaillent au fond de la salle

Les instructeurs doivent permettre aux membres du public de répondre aux questions directement sur un iPad — sans avoir à se déplacer à l'avant de la salle

Les formateurs cherchent à être plus efficaces en permettant la participation des stagiaires avec le contenu de leur siège

"Presenter est le nouvel ami de la productivité d'un professionnel des affaires. Il est désormais facile d'ajouter du piquant aux présentations pour capter l'attention de votre public", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Pouvoir se déplacer librement dans une salle, interagir avec vos participants, quelle que soit leur taille, ajoutera de l'impact à vos présentations".

Presenter dispose d'une barre d'outils flottante facile à utiliser sur votre iPad pour dessiner, mettre en évidence ou écrire par-dessus n'importe quel contenu – même Keynote, Adobe Flash et vidéo. Un orateur peut appliquer différentes couleurs et tailles de stylos, de surligneurs et de formes pour souligner des détails, répondre à des questions ou ajouter des informations à la volée.

En plus des fonctions d'annotation, des outils spéciaux sont inclus. Le Screen Shade permet à un orateur de révéler des parties de son écran pour, par exemple, mener des quiz. Le Spotlight peut être déplacé et agrandi pour se concentrer sur des détails importants. Des tableaux à feuilles mobiles de plusieurs pages entièrement modifiables peuvent être créés pour un affichage avec une variété d'arrière-plans, idéal pour les applications professionnelles, qui peuvent ensuite être partagés par courrier électronique avec des collègues ou des membres du public.

Presenter comprend un clavier virtuel et des gestes tactiles pour simuler votre souris, pour afficher ou masquer la barre d'outils, pour faire glisser la souris de gauche à droite dans des présentations PowerPoint ou PDF ou pour naviguer sur des sites web.

Presenter peut être téléchargé pour 19,99 USD sur l’App Store d’Apple à https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8

Presenter est compatible avec les iPad 1 et 2 et nécessite que Splashtop Streamer soit installé sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6+.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure expérience informatique multi-appareils de sa catégorie - reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été expédiés sur plus de 100 millions d’appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d’autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam et d’autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog et Amazon Android App Store, ravissant des millions d’utilisateurs mobiles avec un accès interactif haute performance à leurs applications, contenus multimédias et fichiers préférés à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

