Splashtop renforce les capacités de contrôle à distance de Syncro

Les MSP ont désormais Splashtop intégré à la plateforme Syncro, ce qui leur permet d'accéder en toute sécurité aux appareils gérés et de les contrôler depuis n'importe où, ainsi que de fournir un accès à distance à leurs clients

SAN JOSE, Californie–2 juin 2021 – Splashtop, un fournisseur leader de solutions d'accès à distance, et SyncroMSP, la plateforme moderne de surveillance et de gestion à distance (RMM) et d'automatisation des services professionnels (PSA), étendent désormais leur partenariat pour permettre aux fournisseurs de services gérés (MSP) de prendre en charge de manière sûre et efficace les appareils gérés, augmentant ainsi la rentabilité et la satisfaction des clients. Les MSP ont également la possibilité de générer des revenus supplémentaires en proposant Splashtop à leurs clients pour permettre le travail à distance et le travail hybride post-pandémie.

Autrefois, les utilisateurs de Syncro devaient acheter un abonnement Splashtop séparé et gérer leurs machines et leurs techniciens sur les deux consoles. Pour répondre aux commentaires et aux demandes des utilisateurs, Syncro va désormais intégrer Splashtop à sa plateforme pour tous ses clients, permettant ainsi une expérience totalement transparente et offrant les fonctionnalités suivantes :

Accès à distance hautes performances aux ordinateurs gérés à tout moment, même en l’absence d’un utilisateur final

Accès à distance en un clic aux ressources depuis n’importe où dans la plateforme Syncro

Fonctionnalités en cours de session telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, etc.

La possibilité d’acheter et de revendre l’accès à distance aux clients

« La possibilité de se connecter instantanément à distance à un appareil géré depuis n'importe où, de dépanner et de résoudre les problèmes immédiatement est essentielle pour les MSP afin d'assurer une satisfaction élevée des clients. Nous sommes ravis que l'accès à distance Splashtop aide les MSP non seulement à atteindre cet objectif, mais aussi à permettre à leurs clients de travailler à distance grâce à la plateforme intégrée tout-en-un de Syncro », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop.

« Splashtop est la solution de contrôle à distance préférée de nombre de nos clients et nous sommes heureux de pouvoir l'intégrer à Syncro. Les performances de premier ordre de Splashtop permettent à nos utilisateurs de travailler de manière plus productive et leur offrent une meilleure expérience utilisateur. Ce partenariat est une nouvelle étape dans la construction de l'outil intégré ultime pour stimuler la rentabilité des MSP », a déclaré Robert Reichner, PDG de Syncro.

« Nos techniciens utilisent Syncro et Splashtop depuis plusieurs mois maintenant, et cela fonctionne très bien. Grâce à cette collaboration, nous disposons de tous les outils nécessaires pour assurer des services et une assistance informatiques de haute qualité à nos clients. Le fait que Splashtop soit une partie plus intégrée de Syncro rendra son utilisation plus transparente », a déclaré Mark Bradshaw, directeur général de SME IT Solutions Limited.

Visitez splashtop.com/integrations/syncro pour en savoir plus sur la solution combinée et son fonctionnement.

À propos de SyncroMSP

Syncro est à la pointe du mouvement des plates-formes MSP de nouvelle génération qui combinent toutes les solutions dont les MSP ont besoin dans une plate-forme intuitive. La plate-forme d’opérations MSP unifiée de Syncro automatise et simplifie la prestation de services pour les professionnels de l’informatique afin qu’ils puissent développer leurs activités. Visitez syncromsp.com pour plus d’informations.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et services d’accès à distance et de télécommande de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN) tout en obtenant un superbe score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.