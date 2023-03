Splashtop équipe les nouveaux ordinateurs portables Acer pour les petites entreprises

Les clients qui achètent de nouveaux ordinateurs portables TravelMate et Gateway peuvent profiter d’un temps de démarrage rapide et lire leurs e-mails et leurs documents hors ligne11 novembre 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé aujourd’hui que les derniers ordinateurs portables ultraportables de classe affaires d’Acer incluront InstantView, une technologie conçue et personnalisée par Acer basée sur la plate-forme instantanée primée Splashtop OS. InstantView offre aux utilisateurs professionnels un accès instantané à leurs ordinateurs portables professionnels Acer/Gateway quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton d’alimentation. En outre, les documents bureautiques, les e-mails, les tâches et les éléments de calendrier précédemment exportés peuvent être lus hors ligne lorsqu’aucune connexion Internet n’est disponible.

InstantView continue la collaboration entre Acer, le deuxième plus grand vendeur de PC au monde, et Splashtop Inc, le premier fournisseur de logiciels pour PC instantanés. InstantView est inclus avec TravelMateTimelineX 8172T/ 8372T (11.6″/13.3″) et Gateway NS10/30 (11.6″/13.3″).

"En travaillant avec Acer sur InstantView, nous aidons leurs clients à intégrer l'Internet dans leur journée de travail en utilisant notre technologie de pointe d'accès instantané", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop Inc. "Pour les professionnels en déplacement qui ont besoin de rester en contact avec le bureau et les clients, InstantView permet de naviguer facilement et rapidement sur les sites web, de consulter les e-mails et de lire les documents professionnels, tout cela sans démarrer dans Windows".

InstantView comprend les fonctionnalités suivantes:

Démarre quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton d’alimentation

Afficher le courrier, les contacts, les tâches et les planifications Microsoft Outlook en plus de pouvoir afficher, modifier, puis synchroniser les modifications (à l’exclusion du courrier) vers Windows à l’aide du bureau du Gestionnaire d’informations personnelles (PIM)

Le navigateur Internet prend en charge le contenu Adobe Flash

Afficher des documents Microsoft Office Word, PowerPoint et Adobe Acrobat

Affichez jusqu’à 200 captures d’écran et de navigateur à l’aide des fonctionnalités ScreenGrab et WebGrab

Affichez les informations Outlook précédemment exportées, Microsoft Office, les documents PDF et les captures d’écran hors ligne.

"En travaillant avec Splashtop, l'ajout d'InstantView dans nos nouveaux ordinateurs portables de classe affaires redéfinit l'expérience des utilisateurs professionnels pour une disponibilité instantanée des informations. En outre, la possibilité de travailler en ligne ou hors ligne bénéficiera à la productivité globale d'une organisation", a déclaré David Lee, vice-président associé de l'unité commerciale "Informatique mobile" d'Acer.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. (anciennement connue sous le nom de DeviceVM, Inc.) a été fondée en 2006 dans le but d'optimiser l'expérience informatique afin que les gens, où qu'ils soient, puissent rapidement accéder à ce qui compte pour eux. Le produit phare Splashtop OS, lancé en 2007, est une plateforme primée de connexion instantanée qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet, d'accéder à leur courrier électronique et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. La famille élargie de produits comprend Splashtop Remote, qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l'expérience Windows à partir de leur iPad ou d'un autre appareil mobile, tout en restant loin de leur PC Windows.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 40 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2010 CES" de Laptop Magazine. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

