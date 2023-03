Splashtop alimente des solutions instantanées pour tous les netbooks populaires

Les netbooks d'Acer, ASUS, HP, Lenovo et LG se démarrent en quelques secondes grâce à Splashtop

LAS VEGAS, NV — 7 janvier 2010 — Lors du Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, la société de logiciels privée à l’origine de la plate-forme logicielle primée Splashtop, a annoncé que la technologie Splashtop™ était désormais déployée sur tous les netbooks instantanés populaires des principaux fabricants mondiaux. DeviceVM travaille en étroite collaboration avec ses partenaires OEM pour créer une expérience instantanée unique, basée sur la technologie Splashtop, pour chaque famille de netbooks.

La dernière confirmation de l'élan derrière de Splashtop est le déploiement de l'environnement instantané ASUS Express Gate, alimenté par Splashtop, dans la série des netbooks Eee PC, y compris les modèles 1005HA, 1001HA, 1201HA et 1101HA, ainsi que le netbook tablette EeePC T91MT à écran tactile récemment annoncé.

"Alors que le marché des netbooks se développe, Splashtop grandit avec lui, et nous continuons à innover pour offrir une expérience plus rapide et plus personnelle à l'utilisateur final", a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de DeviceVM. "Splashtop prend maintenant en charge les interfaces utilisateur tactiles, la connectivité 3G et les fonctionnalités pour une utilisation hors ligne, afin que les utilisateurs puissent profiter pleinement de leur netbook".

Pour obtenir la connectivité internet 3G rapide et la commutation transparente entre la 3G et le Wi-Fi exigée par les utilisateurs de netbooks, DeviceVM a intégré Splashtop aux solutions de puces 3G les plus populaires du marché, notamment les puces d'Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm et ZTE. L'entreprise travaille également en étroite collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile pour offrir une fonctionnalité robuste de gestion des connexions 3G.

Splashtop a été déployé sur un certain nombre de netbooks Windows™ 7 en tant qu'environnement compagnon instantané, offrant une navigation et une communication rapides et sécurisées, tout en donnant aux utilisateurs la possibilité d'entrer dans Windows pour accéder à des applications de productivité locales telles que Microsoft Office™.

S'adressant au marché en pleine expansion des netbooks, DeviceVM annonce séparément son produit Splashtop de deuxième génération, qui apporte de riches capacités de personnalisation aux utilisateurs de Splashtop, étend le support tactile et fournit des services web optimisés au niveau régional.

À propos de Splashtop

d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM



Contact médias:Splashtop PR Team