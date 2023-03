Splashtop Personal Remote Desktop désormais disponibles sur tout les PC et les tablettes HP Android All-in-One (AIO) à 399

Le Splashtop est entièrement optimisé pour la Nvidia Tegra 4 dans HP Slate 21 AIO, offrant un divertissement à domicile et une productivité en HD

SAN JOSE, Californie - 16 juillet 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé le regroupement de Splashtop Personal Remote Desktop sur le Slate 21 All-in-One (AIO) basé sur HP Android 4.2. Avec Splashtop, les utilisateurs de HP Android AIO peuvent accéder à distance et contrôler des applications exécutées sur n’importe quel ordinateur distant, à l’intérieur des maisons ainsi que des bureaux distants. Splashtop est également entièrement optimisé pour Nvidia Tegra 4, où les jeux vidéo et 3D peuvent être lus à distance jusqu’à 60 images par seconde avec une latence inférieure à 30 millisecondes.

"Des partenaires OEM innovants comme HP introduisent un portefeuille de produits PC multi-OS pour améliorer le travail et les loisirs", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, "Splashtop est le moyen le plus puissant de relier différents systèmes d'exploitation et appareils entre eux".

Avec les raccourcis configurables et à la manette de jeu innovants de Splashtop, ainsi qu'à la capacité d'annotation du tableau blanc (combinée et proposée sous forme de pack de productivité qui améliore la vitesse et l'interactivité), les utilisateurs de Splashtop bénéficient de la meilleure expérience de bureau à distance et de collaboration depuis n'importe quel écran tactile.

Le Bridging Cloud de Splashtop (accessible avec Anywhere Access Pack) sert d’infrastructure de relais mondiale, de sorte que les utilisateurs peuvent accéder à distance de manière transparente à n’importe quel ordinateur sur n’importe quel réseau, sécurisé via le cryptage TLS1.2 / AES-256.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d'accès à distance aux applications et aux bureaux les plus performants est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité et de performances des VPN, RDP et VDI mobiles. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

Personne-ressource pour les médias

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com