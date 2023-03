Splashtop s'associe à Swiftpoint pour offrir une fonctionnalité de souris aux utilisateurs de Splashtop Remote Desktop sur iPad et iPhone

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et au MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop aujourd’hui, et les partenaires de fabrication tels que Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d’autres ont regroupé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Les partenaires de Splashtop incluent AT & T, NTT Docomo, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

À propos de Swiftpoint

Swiftpoint Limited est une société de développement technologique avec des bureaux en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, spécialisée dans les logiciels et dispositifs avancés d’interface homme-machine (HCI). Son précédent produit de souris, la souris mobile Swiftpoint GT, a remporté le prix du meilleur périphérique informatique au plus grand salon technologique des États-Unis (CES), IT Enquirer l’appelant le « meilleur dispositif de pointage du 21ème siècle ».

Personne-ressource pour les médias

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com