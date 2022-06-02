Splashtop s'associe à Swiftpoint pour offrir une fonctionnalité de souris aux utilisateurs de Splashtop Remote Desktop sur iPad et iPhone
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Améliorer la productivité des ordinateurs de bureau à distance et les jeux pour les entreprises et les consommateurs
San Jose, CA - 25 octobre 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-écrans, annonce un partenariat avec Swiftpoint pour fournir une assistance à la souris pour iPad et iPhone lors de l’utilisation de l’application de bureau à distance Splashtop. Les versions grand public et professionnelle des applications de bureau à distance primées et hautes performances de Splashtop sont désormais optimisées pour fonctionner avec la souris Swiftpoint GT.
Avec la souris Swiftpoint GT, les utilisateurs d'iPad et d'iPhone qui accèdent à distance à leur ordinateur de bureau via l'application Splashtop remote desktop peuvent maintenant améliorer leur productivité tout en travaillant sur des feuilles de calcul, des documents, Quicken, des courriels et bien d'autres choses encore. Outre l'amélioration de la productivité des entreprises, pour les consommateurs, la prise en charge de la souris améliore considérablement l'expérience de jeu à distance, ainsi que l'édition à distance de photos ou de vidéos.
"De nombreux utilisateurs de Splashtop ont demandé s'il était possible d'avoir une souris Bluetooth prenant en charge l'iPhone et l'iPad lorsqu'ils utilisent les applications de bureau à distance de hautes performances de Splashtop", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, "Nous sommes ravis que ce soit maintenant une réalité grâce à notre partenariat avec Swiftpoint".
"La souris Swiftpoint GT a été conçue pour être petite, confortable, intelligente et idéale pour les personnes actives en déplacement, alors quand l'occasion s'est présentée de travailler avec Splashtop pour apporter notre souris à leurs utilisateurs, nous avons sauté sur l'occasion."La plupart des gens utilisent un écran, un clavier et une souris à la maison ou au bureau, mais lorsqu'ils sont partis avec leur iPad ou leur iPhone, ils ne peuvent utiliser qu'un clavier et un écran - le partenariat avec Splashtop signifie que les utilisateurs ont maintenant le choix d'utiliser une souris pour une plus grande facilité d'utilisation et une meilleure productivité, c'est le résultat parfait pour les fans d'Apple", a déclaré Sam Jones, directeur mondial de Swiftpoint.
L’équipe de Swiftpoint a développé une souris compacte, intelligente et primée qui utilise sa technologie brevetée GesturePoint™ pour imiter les gestes tactiles et de balayage, ce qui est particulièrement utile lors de la communication à distance dans un PC Windows 10. La souris peut également fonctionner comme une souris d’ordinateur normale.
Le Swiftpoint GT a été conçu pour fonctionner sous Mac, Android et Windows, ainsi que sous iOS avec les applications de bureau à distance Splashtop. Il peut donc être utilisé avec n'importe quel appareil, soit via la clé USB (qui sert également de chargeur), soit sur Bluetooth4™.
Splashtop a remporté une multitude de prix et reste à la pointe de la technologie des ordinateurs de bureau à distance. Ses produits ont été téléchargés plus de 25 millions de fois.
La souris Swiftpoint GT a été conçue pour une utilisation confortable sur de longues périodes, elle est assez petite pour tenir dans la poche de l'utilisateur et peut durer jusqu'à un mois avec une seule charge. Elle s'harmonise donc bien avec les fonctionnalités et la convivialité de Splashtop sur les iPhones et les iPads.
Les applications grand public et professionnelles Splashtop prenant en charge la souris Swiftpoint GT sont désormais disponibles sur l'AppStore:
Splashtop Personal - Bureau à distance
Splashtop Business - Bureau et assistance à distance
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et au MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop aujourd’hui, et les partenaires de fabrication tels que Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d’autres ont regroupé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Les partenaires de Splashtop incluent AT & T, NTT Docomo, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
À propos de Swiftpoint
Swiftpoint Limited est une société de développement technologique avec des bureaux en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, spécialisée dans les logiciels et dispositifs avancés d’interface homme-machine (HCI). Son précédent produit de souris, la souris mobile Swiftpoint GT, a remporté le prix du meilleur périphérique informatique au plus grand salon technologique des États-Unis (CES), IT Enquirer l’appelant le « meilleur dispositif de pointage du 21ème siècle ».
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com