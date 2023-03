Splashtop s'associe à Okinawa Crosshead et HP Japon pour proposer de nouveaux services d'accès à distance sous Windows 10 "Reemo".

Les services communs permettent des services de bureau à distance de haute performance et haute densité en utilisant le système HP Moonshot dans le cloud de la préfecture d'Okinawa

San Jose, CA - 6 octobre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration entre écrans, annonce un partenariat avec Okinawa Crosshead (directeur Tadaaki Tokashiki) et HP Japan (directeur et PDG Hitoshi Yoshida) pour permettre la fourniture dans le cloud de services de bureau à distance basés sur Microsoft Windows 10, appelés « Reemo ». Les services seront officiellement mis en service le 15 septembre 2015.

Sans virtualisation des postes de travail, le nouveau service de bureau hébergé "Reemo" permet d'obtenir des performances élevées en attribuant à chaque utilisateur un CPU et un GPU matériel dédié à l'intérieur du serveur HP Moonshot à haute densité. 180 PC peuvent faire fonctionner un seul système HP Moonshot 4,3U haute densité, offrant des performances et un coût par utilisateur prévisibles. Splashtop est surtout connu pour sa solution de bureau à distance de haute performance qui permet l'accès à partir de n'importe quel appareil - Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook et Linux. Okinawa Crosshead possède des centres d'appels et des services après-vente, avec le soutien de la préfecture d'Okinawa.

"Nous sommes ravis de nous associer à Okniawa Crosshead et HP Japon pour redéfinir le cloud des bureaux hébergés", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Les entreprises bénéficient de l'agilité, d'une sécurité renforcée, d'une réduction des coûts et d'une meilleure productivité - accès à distance depuis n'importe quel périphérique, à tout moment et en tout lieu".

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux personnes d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

À propos de Okinawa Crosshead

Okinawa Crosshead a été fondée en 2006 pour contribuer au développement de l'industrie IT et des ressources humaines à Okinawa et dans le réseau connecté au continent. Les services comprennent la mise en réseau, l'assistance des centres d'appels, les fournisseurs de services gérés, les SAAS et les services de cloud computing.

À propos de HP Japon

HP crée de nouvelles possibilités pour que la technologie ait un impact significatif sur les personnes, les entreprises, les gouvernements et la société. Avec le plus vaste portefeuille technologique couvrant l'impression, les systèmes personnels, les logiciels, les services et l'infrastructure informatique, HP fournit des solutions aux défis les plus complexes de ses clients dans toutes les régions du monde. De plus amples informations sur HP (NYSE : HPQ) sont disponibles à l'adresse https://hp.com

Contact pour les médias

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com