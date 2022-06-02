Splashtop s'associe à LANDESK pour offrir un accès à distance et une télé-assistance de haute performance depuis / et vers les appareils mobiles et Chromebook
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Le partenariat LANDESK One étend les valeurs de l'IT pour permettre la mobilité de la main-d'œuvre
San Jose, CA - 3 septembre 2015 - Aujourd’hui, Splashtop a annoncé la disponibilité de sa solution de bureau à distance primée et haute performance Splashtop pour les clients de LANDESK Management Suite, dans le cadre du programme LANDESK One Partner. Les solutions de bureau à distance de Splashtop complètent l’approche informatique centrée sur l’utilisateur de LANDESK Management Suite, en offrant la meilleure expérience utilisateur mobile en matière d’accès et de contrôle à distance :
Les clients de LANDESK peuvent facilement fournir cette solution d'accès à distance sécurisée et performante aux employés, permettant à leur personnel mobile d'accéder aux applications et aux données critiques de l'entreprise à tout moment et en tout lieu, depuis l'iPad, l'iPhone, les appareils Android, les Chromebooks, ainsi que les ordinateurs.
Les clients de LANDESK peuvent bénéficier d'une capacité de support à distance améliorée depuis et vers n'importe quel appareil mobile.
La solution de bureau à distance de haute performance de Splashtop est appréciée par plus de huit millions d'utilisateurs aujourd'hui, qui utilisent tous les types d'appareils et systèmes d'exploitation: iOS, Android, Linux, Windows, MAC et Chromebook. En fonction de leurs besoins, les clients de LANDESK peuvent choisir entre la solution Splashtop Business basée sur le cloud ou la solution Splashtop Enterprise basée sur site. Afin d'offrir un niveau élevé de sécurité, de fiabilité et de performance aux clients de Splashtop Business, Splashtop exploite une infrastructure de relais globale. Pour les clients qui ont besoin d'une intégration d'Active Directory, d'une authentification multi-facteurs, d'une intégration MDM / EMM et/ou d'une assistance VDI, la solution Splashtop Enterprise sur site offre des possibilités supplémentaires.
"Nous sommes ravis de nous associer à LANDESK d'embrasser la nouvelle ère de la mobilité, où les employés sont toujours en déplacement avec leurs appareils mobiles et ont besoin d'accéder aux applications et aux données de l'entreprise; en même temps, ces appareils mobiles doivent être pris en charge", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "La solution de haute performance, sécurisée et fiable de Splashtop permet aux ITs d'offrir un meilleur service à la clientèle et d'améliorer la productivité des entreprises".
"La main-d'œuvre d'aujourd'hui veut pouvoir travailler de n'importe où, en utilisant n'importe quel appareil", a déclaré Steve Workman, vice-président de la stratégie de LANDESK. "Ensemble, Splashtop et LANDESK permettent aux ITs de supporter les employés à distance en utilisant n'importe quel appareil, et aux employés d'accéder à distance aux ordinateurs de travail depuis n'importe où, n'importe quel appareil".
Des essais gratuits de Splashtop Business (cloud) et de Splashtop Enterprise (sur site) sont disponibles:
Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support : https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise: https://www.splashtop.com/enterprise
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez les sites www.splashtop.com et www.mirroring360.com.
À propos de LANDESK Software
LANDESK, l’autorité mondiale en matière d’informatique centrée sur l’utilisateur, permet aux utilisateurs d’être plus productifs tout en aidant le service informatique à s’adapter à la vitesse du changement. Grâce à l’intégration et à l’automatisation de la gestion des systèmes informatiques, de la gestion de la sécurité des terminaux, de la gestion des services, de la gestion des actifs informatiques et de la gestion des appareils mobiles, LANDESK permet au service informatique d’équilibrer l’évolution rapide des besoins des utilisateurs avec la nécessité de sécuriser les actifs et les données critiques. Avec des bureaux situés dans le monde entier, LANDESK a son siège social à Salt Lake City, dans l’Utah. Pour plus d’informations, visitez www.landesk.com.
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