Splashtop s'associe à LANDESK pour offrir un accès à distance et une télé-assistance de haute performance depuis / et vers les appareils mobiles et Chromebook

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations , visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com.

À propos de LANDESK Software

LANDESK, l’autorité mondiale en matière d’informatique centrée sur l’utilisateur, permet aux utilisateurs d’être plus productifs tout en aidant le service informatique à s’adapter à la vitesse du changement. Grâce à l’intégration et à l’automatisation de la gestion des systèmes informatiques, de la gestion de la sécurité des terminaux, de la gestion des services, de la gestion des actifs informatiques et de la gestion des appareils mobiles, LANDESK permet au service informatique d’équilibrer l’évolution rapide des besoins des utilisateurs avec la nécessité de sécuriser les actifs et les données critiques. Avec des bureaux situés dans le monde entier, LANDESK a son siège social à Salt Lake City, dans l’Utah. Pour plus d’informations, visitez www.landesk.com.

