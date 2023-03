Splashtop s'associe à SOURCENEXT, le premier distributeur de logiciels au Japon, pour proposer Splashtop Remote Desktop aux utilisateurs japonais

SOURCENEXT présente Splashtop à plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés, ancrant Splashtop dans le réseau de vente au détail japonais

SAN JOSE, Californie – 25 septembre 2013 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, a annoncé un partenariat avec SOURCENEXT, le premier éditeur de logiciels au Japon, pour introduire des abonnements d’un an et de trois ans au service premium Splashtop aux consommateurs japonais.

"Les consommateurs et les professionnels japonais, avides de technologie, ont contribué à la croissance rapide de Splashtop. Splashtop Remote Desktop est d'abord devenu l'application payante numéro un pour l'iPad au Japon, avant d'atteindre ce statut aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, en Australie et dans plus de 30 autres pays", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à SOURCENEXT pour offrir une valeur et des services améliorés aux utilisateurs japonais à travers le vaste réseau de distribution de SOURCENEXT".

Splashtop est surtout connu pour sa solution de bureau à distance interactive haute performance sur les réseaux 3G et 4G qui exploite une infrastructure de relais mondiale s'étendant sur plus de huit centres de données, dont le Japon. Grâce à Splashtop, les utilisateurs peuvent accéder à leur ordinateur à distance, où qu'ils se trouvent. Ils atteignent de nouveaux niveaux de productivité et de confort en accédant à toutes leurs applications, fichiers et données depuis n'importe quel appareil mobile.

"Nous sommes heureux d'intégrer Splashtop au réseau de détaillants, de clients et de professionnels de l'industrie de SOURCENEXT", a déclaré Noriyuki Matsuda, PDG et fondateur de SOURCENEXT. "Nous nous engageons à fournir des innovations technologiques supérieures qui profitent à nos clients au Japon".

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste de 2013 Red Herring 100 North America. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

À propos de SOURCENEXT

Fondée en 1996, SOURCENEXT est le premier éditeur de logiciels au Japon, qui s'occupe de la planification, du développement et de la commercialisation de logiciels et qui a été classé numéro un en termes d'unités vendues pendant neuf années consécutives. Sous le slogan "Software is Exciting", la société propose à ses utilisateurs une large gamme de logiciels allant des suites de sécurité de la série "ZERO" - qui offre un anti-virus de haute qualité sans frais de renouvellement annuel - à son logiciel de création de cartes postales toujours très populaire, "FUDEOH".

Avec plus de 300 titres au total dans sa gamme de produits logiciels, la société se concentre également sur le développement d'applications pour smartphones et de services en ligne, et continue à montrer la voie pour de nouveaux produits et services dans ces domaines respectifs.

En 2006, SOURCENEXT a été cotée à la bourse de Tokyo Mothers, et depuis 2008, elle est cotée à la première section de la bourse de Tokyo.

