Splashtop s'associe à Pertino pour proposer la meilleure solution d'accès à distance et de bureau à distance par SDN pour les prestataires de services informatiques

Les MSP et les professionnels de l'informatique bénéficient de l'intégration de Splashtop Remote Support avec le réseau en nuage alimenté par le SDN de Pertino

San Jose, CA - 26 février 2015 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce son partenariat avec Pertino, une société qui réinvente les réseaux pour l’ère du mobile et du cloud. Splashtop Remote Desktop est une marque privée sous le nom de Pertino Desktop, alimentée par Splashtop. Pertino Desktop, disponible dans la boutique d’applications AppScape de l’entreprise pour les services réseau, permet aux utilisateurs d’accéder en toute sécurité à leur bureau à distance à partir de n’importe quel appareil et fournit aux professionnels de l’informatique un moyen efficace de fournir une assistance à distance puisque les appareils des utilisateurs sont toujours connectés et accessibles via Pertino.

"Le bureau à distance pour l'accès et l'assistance a toujours été l'un des meilleurs services réseau que nos clients utilisent", a déclaré Bharath Rangrajan, vice-président des produits chez Pertino. "Splashtop est bien reconnu par des millions d'utilisateurs pour offrir la meilleure expérience de bureau à distance, et notre solution intégrée comme Pertino Desktop offrira une valeur sans précédant et une productivité accrue à nos clients".

"La mise en réseau et la virtualisation des services définis par les logiciels entraînent une nouvelle vague de perturbations dans l'ère du cloud hybride d'aujourd'hui", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec Pertino, nous voulons offrir la meilleure expérience d'accès et de support à distance aux services IT et aux MSPs, en connectant de manière sécurisée les personnes et les ressources partout".

En quelques clics seulement, Pertino Desktop peut être déployé, permettant de haute performance et l'accès sécurisé aux ressources informatiques de partout.

À propos de Splashtop

de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

