Splashtop s'associe à OMS3 pour mettre à la disposition de milliers de cliniques et d'hôpitaux , un système de dossier médical électronique ainsi qu'un dossier médical électronique sur iPad

Les médecins peuvent maintenant dicter à distance des transcriptions, signer des documents, annoter des radiographies en 3D et interagir avec les données des patients depuis n'importe quel appareil mobile en toute sécurité

SAN JOSE, Californie — 11 décembre 2013 — Aujourd’hui, Splashtop annonce un partenariat avec OMS3 pour fournir la solution My Practice Anywhere sur iPad, permettant aux médecins et aux infirmières d’accéder à distance à leur logiciel de gestion de cabinet médical à partir de n’importe quel appareil mobile tout en respectant toute politique de sécurité et de conformité. L’adoption mobile permet aux cabinets médicaux de bénéficier des avantages d’un bureau mobile et sans papier, permet une productivité accrue et offre une plus grande satisfaction aux patients.

"Les médecins gagnent du temps et de l'argent en dictant les notes des patients via Siri sur iPad", a déclaré Jules Vergara, COO de OMS3. "Splashtop permet de sauvegarder immédiatement les données directement dans le dossier du patient, ce qui élimine le temps et le coût de la transcription manuelle tout en respectant toutes les politiques de sécurité et de conformité".

Splashtop a personnalisé son application primée de bureau à distance pour la diffuser:

Accès performant aux images radiographiques à haute résolution avec possibilité d'annotation

Simplicité et facilité d'utilisation - aucune formation requise, adoption instantanée

Dictée à distance - optimisée pour l'intégration avec Siri d'Apple

Conformité à la HIPAA - accès hautement sécurisé au sein du réseau pour les

"Les appareils mobiles transforment l'industrie médicale, en particulier la façon dont les médecins, les infirmières et les patients interagissent", a déclaré Mark Lee, PDG et fondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à OMS3 pour apporter des innovations en matière de mobilisation de la solution OMS3 Windows existante pour des milliers de médecins et d'infirmières".

Avec des partenaires dans de nombreux secteurs, notamment le secteur médical, dentaire, l'éducation et la restauration, Splashtop personnalise et commercialise sa plate-forme de mobilisation, comme un moyen rapide et efficace de mobiliser les applications Windows existantes. Le portage et le re-développement d'applications Windows existantes sur des appareils mobiles est difficile, coûteux et souvent confronté à des problèmes de compatibilité et de formation.

Pour plus d’informations sur la façon dont Splashtop peut aider les professionnels de la santé à accéder aux dossiers des patients, y compris les systèmes de DME et de DSE, veuillez visiter: https://www.splashtop.com/healthcare

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Caitlin Regan,

415.905.4008 -

Caitlin.regan@horngroup.com