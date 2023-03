Splashtop s'associe à NEC Biglobe pour lancer la solution mobile "SotoBiz" destinée aux petites entreprises

Accès à distance sécurisé et haute performance à n’importe quelle application et donnée sur les ordinateurs de l’entreprise, depuis n’importe quel appareil

SAN JOSE, Californie — 12 décembre 2013 — Splashtop Inc, leader des logiciels de bureau à distance, et sa filiale japonaise Splashtop KK ont annoncé un partenariat avec NEC Biglobe pour fournir une solution d’accès à distance mobile alimentée par Splashtop nommée « Soto Biz » par NEC BIGLOBE Corporation. « Soto Biz » est disponible chez BIGLOBE dès aujourd’hui.

« Splashtop Business » est une solution SAAS optimisée pour les PME et les entreprises. La solution de bureau à distance Splashtop a été appréciée par plus de 15 millions d’utilisateurs. Étant donné que Splashtop est une technologie de rendu à distance où seul l’écran du bureau à distance est redirigé, les données ne sont téléchargées sur aucun appareil distant. De plus, tout le trafic est chiffré et les sessions sont enregistrées pour la conformité de l’entreprise. En plus de Splashtop Business, BIGLOBE " Soto Biz " est une solution qui combine des services antivirus et MDM pour l’informatique mobile sécurisée et le BYOD. Alors que l’utilisation des appareils mobiles par les entreprises continue de croître, le besoin de sécurité mobile s’accélère également. Selon l’enquête réalisée en janvier 2013 par IDC Japan, plus de 40 % des entreprises japonaises ont été confrontées à des problèmes de sécurité et de conformité dans les appareils mobiles. BIGLOBE s’associe à Splashtop parce que Splashtop a toujours fourni les meilleures évaluations d’utilisateurs au Japon et à l’étranger.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

