Splashtop s'associe à MStar pour permettre la diffusion bidirectionnelle de contenu multimédia sur les appareils ménagers et personnels

Splashtop fait équipe avec MStar pour offrir un partage bidirectionnel de contenu, de jeux et d'applications entre ordinateurs, téléphones, tablettes, téléviseurs et nuages

1er février 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec MStar Semiconductor, Inc. (« MStar ») pour regrouper les technologies de Splashtop sur les plates-formes MStar Smart TV afin de permettre la diffusion bidirectionnelle de contenu, de jeux et d’applications vers et depuis les téléviseurs avec n’importe quel ordinateur, téléphone, tablette et service cloud, à la maison ou sur Internet. Les produits Splashtop ont été expédiés sur plus de 120 millions d’appareils, y compris les téléphones mobiles, les tablettes et les PC. Splashtop ajoute maintenant un quatrième écran - le téléviseur - pour tenir sa promesse d’être la première solution informatique multi-appareils au monde.

"Splashtop est enthousiaste à l'idée de s'associer à MStar, le plus grand fabricant de puces pour téléviseurs et moniteurs au monde, pour développer des solutions de télévision intelligente et de télévision en nuage", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "En nous associant à MStar, nous offrirons aux utilisateurs une expérience ultime sur 4 écrans, leur permettant de partager des médias, des jeux et des applications sur tous les écrans, à la maison ou sur Internet".

"Les gens cherchent à partager des contenus et des applications sur tous leurs écrans, et la télévision grand écran joue un rôle essentiel pour enrichir l'expérience ludo-éducative", a déclaré Irvin Fan, vice-président de MStar China. "Nous sommes ravis de nous associer à Splashtop pour offrir aux clients de MStar les meilleurs services d'écran croisé et de nuage de leur catégorie".

La solution intégrée MStar et Splashtop Smart TV et TV cloud permet une expérience bidirectionnelle sur quatre écrans pour relier les smart phones, les tablettes et les ordinateurs aux écrans de télévision à travers les nuages personnels, privés et publics. Les appareils mobiles peuvent devenir la nouvelle télécommande des téléviseurs, améliorant les capacités d'entrée et de sortie (E/S) en permettant l'utilisation d'une souris, d'un clavier QWERTY ou d'une manette à distance pour contrôler les écrans de télévision et simplifier la recherche et la découverte de contenu. Avec un appareil mobile pouvant servir de manette de jeu à distance, l'expérience de jeu dans le nuage sera pleinement prise en charge, car Splashtop est optimisé pour les puces MStar afin de fournir des vidéos haute définition à 1080p et 30 images par seconde avec une faible latence.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound et d'autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'App Store d'Apple, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android. Elles ravissent des millions d'utilisateurs de téléphones portables grâce à un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix du "Meilleur logiciel/application du CES 2011" et le prix de la "Meilleure application mobile du CES 2012" du magazine LAPTOP et est la 20e application la plus populaire sur l'Apple App Store Rewind pour 2011. Splashtop a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

À propos de MStar Semiconductor, Inc.

MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") est un leader mondial dans le domaine des circuits intégrés à application spécifique ("ASIC"), avec un accent particulier sur les produits électroniques grand public et les applications de communication. Depuis sa création en 2002, MStar a établi une marque forte et une position de leader dans le domaine des contrôleurs LCD, de la télévision analogique et numérique, des décodeurs et des applications de communication mobile en tirant pleinement parti de son expertise de base, à savoir des capacités de conception de pointe, une innovation continue et des services de premier ordre axés sur le client. Basée à Taiwan, MStar a une présence mondiale complète couvrant plus de 15 centres internationaux de R&D et d'assistance à la clientèle afin de fournir une gamme complète de solutions globales pour diverses applications électroniques grand public. MStar a été introduite en bourse en 2010 et est cotée à la Bourse de Taïwan. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mstarsemi.com ou contacter le service des relations avec les investisseurs au +886 3 552 6006, poste 5888 ou investorrelations@mstarsemi.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://www.mstarsemi.com