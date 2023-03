Splashtop s'associe au principal fournisseur de sécurité informatique Soliton pour offrir "Soliton SecureDesktop" aux entreprises et aux institutions gouvernementales

La solution de bureau à distance leader de Splashtop est désormais intégrée à l’appliance hautement sécurisée basée sur NAOSTM* de Soliton, utilisant une authentification par certificat numérique robuste pour la mobilité BYOD

San Jose, CA - 2 décembre 2014 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce un partenariat avec Soliton, le principal fournisseur de sécurité informatique. Basé sur Splashtop Enterprise, l’appliance Soliton SecureDesktop offre une sécurité et une conformité améliorées basées sur des certificats numériques requises par les entreprises et les gouvernements. Les clients peuvent désormais profiter de la meilleure solution de bureau à distance Splashtop avec un appareil hautement sécurisé et évolutif.

"Dans le monde actuel de AVEC, les entreprises ont besoin d'une solution pour permettre un accès à distance hautement sécurisé aux données et aux applications de l'entreprise", a déclaré Nobuo Kamata, président et directeur général de Soliton. "Splashtop est reconnu par des millions d'utilisateurs pour offrir la meilleure expérience de bureau à distance, et notre solution intégrée offrira une valeur inégalée ainsi qu'une sécurité et une productivité accrues, tant pour les clients de Splashtop que pour les nôtres".

"Soliton est bien connu pour son appareil de sécurité, avec une forte position de leader sur le marché japonais", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En partenariat avec Soliton, nous avons maintenant une solution d'appliance d'accès à distance hautement sécurisée, Soliton SecureDesktop, pour les entreprises, les industries réglementées et le gouvernement".

Avec Soliton SecureDesktop, les clients peuvent renforcer la mobilité de leur personnel en permettant un accès distant sécurisé aux ressources de l'entreprise depuis n'importe quel appareil - iOS, Android, Windows et MAC. Les entreprises peuvent prendre en charge le plan de continuité des activités (BCP), ce qui permet aux employés de continuer à travailler depuis leur domicile en toute sécurité.

À propos de Splashtop

de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

À propos de Soliton

d’informations, visitez http://en.soliton.co.jp/

* NAOS™ est le système d’exploitation robuste et sécurisé éprouvé pour Soliton Appliance.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com

Contact de vente

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@splashtop.com