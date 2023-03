Splashtop s'associe à Good Technology pour offrir la meilleure expérience de bureau à distance

Les clients de Good Technology peuvent désormais profiter de l'application de bureau à distance haute performance et facile à utiliser de Splashtop grâce à l'architecture de sécurité fiable de Good

15 août 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Good Technology pour lancer Splashtop for Good Technology™ (Splashtop for Good) basé sur son bureau à distance primé. Les clients de Splashtop for Good apprécient la facilité d’utilisation et les performances légendaires de Splashtop avec les avantages supplémentaires d’être intégrés à la plate-forme Good Dynamics™ pour une sécurité et un contrôle supplémentaires des applications sur l’appareil, garantissant ainsi une tranquillité d’esprit.

À ce jour, Splashtop a permis à plus de sept millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à leurs PC et Mac Windows, ce qui leur permet d'exécuter des applications à distance, de visualiser et de modifier des fichiers, de regarder des films HD et de jouer à des jeux à forte intensité graphique.

Splashtop pour les bonnes technologies :

Meilleure expérience utilisateur. Basée sur Splashtop Remote Desktop, la première application de bureau à distance téléchargée pour l'iPad, est l'une des vingt-cinq applications pour iPad les plus vendues de tous les temps sur l'App Store d'Apple.

Toutes les applications fonctionnent sans modification. Il n'est pas nécessaire de réapprendre une nouvelle interface ou de réécrire des applications personnalisées existantes pour les faire fonctionner sur des appareils mobiles.

Support multi-dispositifs. Soutenez une initiative BYOD à l'échelle de l'entreprise avec une solution unique pour toutes les plateformes mobiles.

Haute performance. Prend en charge jusqu'à 30 images par seconde en streaming et une latence inférieure à 30 millisecondes, y compris l'audio synchronisé, pour une vidéo fluide et une expérience utilisateur réactive.

Facilité d'utilisation et rentabilité. Pas besoin d'acheter des composants matériels ou logiciels supplémentaires (passerelles ou accélérateurs) pour accélérer la session de l'utilisateur.

Sécurisé. La plate-forme Good Dynamics assure la sécurité des applications sur les appareils.

L'auto-optimisation. Splashtop Bridging Cloud™ et la technologie de streaming en instance de brevet fournissent des sessions rapides et réactives qui s'adaptent aux conditions du réseau, permettant aux utilisateurs de tirer pleinement parti d'un réseau 3G/4G ou d'une connexion Internet.

"Nous sommes ravis de travailler avec Splashtop pour offrir la meilleure technologie de bureau à distance pour notre plate-forme Good Dynamics", a déclaré Dimitri Volkmann, vice-président de la stratégie et de la planification des produits d'entreprise, Good Technology. "Lorsqu'il s'agit d'applications mobiles, les entreprises ont un grand besoin de protéger les données d'entreprise. Splashtop for Good Technology apportera une valeur ajoutée à nos clients qui souhaitent étendre la productivité de leurs employés au-delà du bureau grâce à la fourniture d'une solution de bureau à distance sécurisée et hautement performante".

"Splashtop est ravi de faire partie de l'écosystème Good Dynamics d'applications d'entreprise tierces et plus particulièrement de la première solution de bureau à distance de Good", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "L'application de bureau à distance de Splashtop exploite la plate-forme d'applications mobiles de Good Dynamics pour améliorer la productivité des employés tout en protégeant les données de l'entreprise grâce à un flux de travail sécurisé de bout en bout".

Splashtop for Good Technology peut être téléchargé pour l'iPad ou l'iPhone sur l'App Store i







Tunes à l'adresse http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...Les prix seront annoncés.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de sept millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud™ assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

À propos de Good Technology

Good Technology, le leader des solutions de mobilité sécurisées pour les entreprises, crée un monde dans lequel les employés peuvent se connecter, communiquer et collaborer en toute sécurité en utilisant leurs appareils personnels iOS, Android et Windows Phone. Un monde où l'informatique peut gérer les applications, les appareils et les données d'entreprise mobiles de manière simple et sûre afin d'accroître la productivité globale de l'entreprise. Un monde où les informations professionnelles peuvent voyager partout où elles doivent aller, sans mettre en danger les données personnelles ou d'entreprise sensibles. Nous comptons parmi nos clients plus de 4 000 entreprises dans le monde entier, dont Fortune 100™, leader dans les domaines des services financiers, de la santé, de la vente au détail, des télécommunications, de l'industrie, du droit et du gouvernement. Pour en savoir plus, consultez le site www.good.com.

