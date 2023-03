Splashtop OS avec navigateur Chromium et Bing Search maintenant disponible en téléchargement sur les principaux netbooks

Le leader mondial de l'informatique instantanée met à la portée du grand public un système d'exploitation centré sur le navigateur

23 FÉVRIER 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate de Splashtop® OS, un système d’exploitation léger et centré sur le Web, optimisé pour les ordinateurs portables et les netbooks. Introduit pour la première fois en version bêta en novembre dernier, Splashtop OS est un « système d’exploitation compagnon » basé sur un navigateur qui coexiste avec le système d’exploitation Windows. Pour les utilisateurs avertis désireux d’essayer de « vivre dans le cloud », Splashtop OS offre un environnement simple mais familier basé sur Chromium, le projet open source derrière le navigateur Google Chrome.

Le nouveau système d'exploitation Splashtop, version 1.0, offre une large prise en charge d'un grand nombre de modèles de PC, ainsi qu'une version mise à jour du navigateur Chromium, qui permet d'accéder en un seul clic au Chrome Web Store pour installer facilement des milliers d'applications web, de jeux, d'extensions et de thèmes. Splashtop OS offre également une recherche instantanée, grâce à Bing, qui permet aux utilisateurs de commencer à taper une requête de recherche quelques secondes après avoir allumé leur ordinateur. Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Splashtop.

"Pour les personnes qui passent tout leur temps à utiliser des applications et services web comme Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs et Gmail, ajouter un environnement rapide, sûr et sécurisé centré sur le navigateur à l'environnement traditionnel centré sur le bureau est tout à fait logique", a déclaré Phil Sheu, directeur technique et cofondateur de Splashtop Inc. "Avec Splashtop OS, les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter du nouveau matériel dédié, et ils n'ont pas besoin d'attendre six mois - ils peuvent l'obtenir dès aujourd'hui. Si Splashtop OS avait une initiale intermédiaire, ce serait 'N' pour 'maintenant'".

Contrairement aux produits Splashtop précédents qui ont été marqués en blanc, préinstallés et distribués sur des dizaines de millions de PC par les principaux fabricants d'équipements d'origine comme Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et LG, le nouveau produit sera de marque Splashtop et sera disponible directement pour les utilisateurs finaux par téléchargement sur le site web de la société. Splashtop OS est simplifié : il ne comprendra aucune application native autre que le navigateur Chromium et démarre directement en quelques secondes dans un écran de démarrage doté d'une boîte de recherche alimentée par Bing.

Les principaux avantages sont les suivants:

Rapide – démarre en quelques secondes, bien avant Windows ;

Facile – avec la recherche instantanée, alimentée par Bing pour les requêtes de recherche instantanée ;

Safe – combine une plate-forme Linux légère avec le navigateur Chromium ;

Pratique – comprend des plug-ins allcore, tels que Adobe Flash, préinstallés ;

Smart – importe automatiquement les paramètres critiques de Windows pour une configuration simplifiée ;

Personnel – vous permet de personnaliser facilement l'environnement avec des milliers d'applications web, d'extensions, de jeux et de thèmes du Chrome Web Store.

Disponibilité et support de la plate-forme



À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World , le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" de LAPTOP magazine . Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team