Splashtop et NTT DoCoMo s'associent pour offrir "Splashtop Business Lite" - une solution d'accès à distance sécurisé pour les entreprises

Splashtop Business Lite permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux bureaux, aux applications et aux données de l'entreprise à partir d'un iPad, rationalisant ainsi la productivité des entreprises

SAN JOSE, Californie - 2 septembre 2014 - Splashtop Inc, le leader mondial de l'informatique multi-postes et de la collaboration, annonce un partenariat avec NTT DoCoMo pour la offrir Splashtop Business Lite aux clients professionnels de NTT DoCoMo d'iPad . Splashtop Business Lite est inclus dans le programme "Business Plus" de NTT DoCoMo.

Splashtop Business Lite est un logiciel de bureau à distance pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, qui permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux ordinateurs de l'entreprise et de mener leurs activités comme d'habitude lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Splashtop a été utilisé par plus de 18 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Les technologies uniques de Splashtop permettent une expérience de bureau à distance de haute performance sur n'importe quel réseau sans fil, ainsi que des fonctions de sécurité et de gestion améliorées pour les entreprises.

Nous sommes ravis de nous associer à NTT DoCoMo pour accélérer l'adoption par les utilisateurs professionnels en permettant la facturation simple "Business Plus" de NTT DoCoMo", a déclaré Mark Lee, PDG et fondateur de Splashtop. "Les transporteurs trouvent en Splashtop un moyen d'améliorer la valeur de leurs clients tout en augmentant l'ARPU et la fidélisation".

Le "Splashtop Business Lite" de NTT DoCoMo est une solution de connectivité et d'accès à distance multi-dispositifs basée sur le SaaS. À l'heure actuelle, le programme "Business Plus" de NTT DoCoMo comprend 14 applications d'entreprise différentes, Splashtop étant la seule solution de bureau à distance. Docomo a choisi "Splashtop Business Lite" pour ses clients d'affaires iPad afin d'améliorer la productivité et la sécurité des entreprises.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 2013 pour l'Amérique du Nord. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

