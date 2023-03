Splashtop et Lenovo s'associent pour relier toutes les tablettes ThinkPad et les PC

Toutes les tablettes ThinkPad et tous les PC doivent être livrés avec Splashtop pour créer des nuages personnels permettant le partage de contenu et d'applications entre les écrans

18 avril 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui qu’à partir du mois de mai, son Splashtop Remote Desktop HD primé sera pré-groupé sur toutes les tablettes Lenovo ThinkPad et Splashtop Streamer sera pré-groupé sur tous les PC Lenovo ThinkPad. Avec Splashtop, les utilisateurs du ThinkPad peuvent facilement créer des clouds personnels pour accéder à distance aux fichiers et au contenu sur n’importe quel ordinateur à partir d’une tablette Thinkpad et d’autres appareils mobiles.

"Lenovo ThinkPad est un leader dans la révolution du cloud personnel, permettant à tous les appareils Thinkpad de se connecter et de partager du contenu et des applications de manière transparente", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec Splashtop, les ThinkPad peuvent être rapidement transformés en nuage numérique privé pour la maison ou le bureau".

"Lenovo est ravie de ravir nos utilisateurs de ThinkPad avec Splashtop Remote Desktop HD sur les tablettes ThinkPad ainsi que Splashtop Streamer sur les PC", a déclaré Mark Cohen, vice-président Écosystème et Monétisation, Lenovo. "C'est notre première étape vers la mise en place de services dans le nuage et le partage de contenu et d'applications sur plusieurs appareils et écrans, comme le souhaitent les utilisateurs de ThinkPad".

À partir du mois de mai, toutes les tablettes ThinkPad de Lenovo seront préregroupés avec Splashtop Remote Desktop HD pour permettre l'accès à distance à n'importe quel ordinateur. Tous les ThinkPad PC de Lenovo seront préassemblés avec Splashtop Streamer.

Splashtop Remote Desktop HD se vend au prix promotionnel de 8,99 USD (prix normal de 19,99 USD) et Splashtop Remote Desktop à 4,99 USD (prix normal de 9,99 USD) sur Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play et Amazon Appstore pour Android.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur App Store de Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 6 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des app stores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://www.splashtop.com/streamer