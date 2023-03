Splashtop et Lenovo lancent des graphiques 3D à distance pour les stations de travail Lenovo

Les graphiques 3D à distance de Lenovo, alimentés par Splashtop, sont optimisés pour le NVIDIA Quadro GPU, offrant une performance 3D à distance sans précédent

San Jose, CA (PRWEB) - 1er octobre 2014 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils agnostique de plate-forme, a annoncé un partenariat avec Lenovo pour fournir une solution de streaming graphique 3D à distance aux Lenovo® ThinkStation® P500, P700 et P900. Les clients des stations de travail Lenovo ont désormais accès à distance à toutes leurs données volumineuses, y compris les fichiers CAO/FAO 3D, les images IRM et radiographies, les données de l’industrie pétrolière et énergétique, ainsi que les animations et les graphiques vidéo, à partir de n’importe quel appareil distant.

Tous les clients des stations de travail Lenovo peuvent profiter gratuitement de la solution de Remote 3D Graphics streaming. Des clients qui ont besoin d'une plus grande facilité de gestion, de sécurité et de pistes d'audit, ainsi que de capacités de streaming inter-réseaux, peuvent passer à Splashtop Business (cloud) ou Splashtop Enterprise (sur site). Splashtop Business et Enterprise sont conçus pour les administrations publiques, le secteur financier, les soins de santé, l'industrie manufacturière et d'autres secteurs qui ont des exigences élevées en matière de sécurité et de réglementation.

"Splashtop Remote Desktop est surtout connu pour ses hautes performances, en soutenant 3D rendering à 60+ fps et une latence inférieure à 30 ms sur un réseau wifi", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec Lenovo, nous voulons proposer la meilleure solution de 3D à distance de sa catégorie aux utilisateurs de postes de travail sur le marché professionnel, en donnant aux concepteurs 3D, aux médecins, aux chercheurs, aux animateurs, et autres.

"Lenovo est un pionnier de l'innovation, leader sur le marché des PC et des mobiles. Les clients comprennent notre engagement en matière de convivialité et de performance", a déclaré Scott Ruppert, directeur du marketing des produits et du marketing vertical. "En partenariat avec Splashtop, nous apportons les graphiques 3D à distance Lenovo à nos meilleurs postes de travail jamais conçus, les stations de travail Lenovo ThinkStation de la série P, poursuivant ainsi notre héritage de fiabilité et d'innovation supérieures".

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution d’accès aux applications de bureau à distance très performante est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. C’est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA « Ones to Watch » des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

