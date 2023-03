Splashtop et Lenovo proposent aux clients de LenovoThinkStation des fonctionnalités de graphiques 3D à distance

La solution Lenovo Remote, alimentée par Splashtop, est optimisée pour les ThinkStation Lenovo alimentées par le GPU, offrant une performance 3D à distance sans précédent

SAN JOSE, Californie - 29 octobre 2013 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, a annoncé un partenariat avec Lenovo pour fournir une capacité graphique 3D à distance à tous les clients Lenovo ThinkStation en Chine. Les clients ThinkStation peuvent désormais accéder à distance à leur système de CAO / FAO 3D, de dossiers médicaux électroniques de santé (DME / DSE) avec des images IRM et Xray, une solution de visualisation de données pour l’industrie pétrolière et énergétique et un studio d’animation proposant des outils de montage 3D et vidéo à distance, à partir de n’importe quel appareil distant.

Splashtop est une technologie la technologie de restitution et de diffusion d'écran où seuls les pixels de l'écran sont étendus aux appareils distants. Cela signifie qu'aucune donnée ne quitte jamais la ThinkStation à l'intérieur du pare-feu de l'entreprise, ce qui fait de Splashtop une solution hautement sécurisée pour les gouvernements, les services financiers, les soins de santé, l'industrie manufacturière et d'autres secteurs qui ont des exigences élevées en matière de sécurité et de réglementation.

"Splashtop a été la première et la seule solution à fournir des jeux en 3D à distance à plus de 60 images par seconde, avec une latence de moins de 30 millisecondes sur les réseaux WIFI", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec Lenovo, nous apportons la meilleure solution de 3D à distance de sa catégorie aux clients des ThinkStations sur le marché professionnel, en permettant aux utilisateurs d'applications 3D tels que les concepteurs, les prestataires de soins de santé, les chercheurs, les animateurs, etc..

Lenovo Remote Solution, alimenté par Splashtop, est un réseau étendu optimisé pour fonctionner de manière transparente sur les réseaux 3G / 4G. Avec un abonnement Anywhere Access Pack, la session à distance est cryptée et acheminée intelligemment par une infrastructure de relais distribuée en Chine, dont Alicloud d'Alibaba et Grand Cloud de Shanda. Grâce à des raccourcis et à des fonctions de superposition, connus sous le nom de raccourcis personnalisables et de manette de jeu, les professionnels mobiles utilisant des appareils tactiles peuvent contrôler efficacement toute application 3D à distance.

"Lenovo est le premier fabricant de PC et de périphériques mobiles au monde, et nous innovons sans cesse pour offrir des valeurs à nos clients", a déclaré Rob Herman, directeur du marketing vertical et des produits ThinkStation mondiaux de Lenovo. "En partenariat avec Splashtop, nous apportons Lenovo Remote Solution pour ravir nos clients ThinkStation en Chine avec des capacités 3D à distance innovantes et perturbant.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de Splashtop remote desktop services permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste de 2013 Red Herring 100 North America. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Kim Gengler

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com