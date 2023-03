Splashtop, le principal développeur d'applications de bureau à distance pour iOS et Android, lance une application gratuite de bureau à distance pour les PC Windows

Splashtop Remote Desktop offre une véritable expérience HD, en ajoutant des PC Windows à son support iOS, Android et webOS déjà robuste

19 juillet 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de son client Windows pour Splashtop®Remote Desktop qui permet actuellement à des millions d’appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d’accéder à distance aux PC et Mac avec audio complet et vidéo haute définition (HD). Désormais, avec Splashtop Remote Desktop pour Windows, les utilisateurs peuvent également profiter d’un accès à distance PC-à-PC et PC-à-Mac depuis un réseau privé ou sur Internet, gratuitement.

"Splashtop concrétise notre vision de relier des milliards d'appareils entre eux, qu'ils fonctionnent sous iOS, Android, webOS ou Windows", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec notre nouveau Windows client, nous pouvons désormais connecter plus d'un milliard de PC Windows, ainsi que des milliards de tablettes et de smartphones, avec des PC et des Mac".

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des données multimédia entre les appareils. Cette nouvelle application permet d'accéder facilement aux fichiers de travail et aux applications bureautiques importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel et Word. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être consultés à distance. Il suffit d'aller n'importe où avec votre appareil mobile, smartphone, tablette, notebook ou ultrabook, et d'avoir un accès complet à votre PC ou Mac avec un Splashtop Streamer installé.

La technologie en instance de brevet de Splashtop permet à ses applications de bureau d'offrir une qualité audio et vidéo élevée en utilisant l'unité de traitement graphique d'un ordinateur distant. Contrairement à d'autres produits de bureau à distance, Splashtop permet aux utilisateurs de:

Profiter de films et de vidéos HD (jusqu'à 30 images par seconde), en streaming depuis un PC ou un Mac

Jouer à des jeux interactifs en 3D à faible latence tels que World of Warcraft, StarCraft ou EA Sports

Installation facile grâce à son interface simple et intuitive

Splashtop Remote Desktop est composé de deux éléments:

Une application Splashtop Remote Desktop fonctionnant sur l’appareil client, prenant en charge iOS, Android, webOS et maintenant Windows

Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur tout ordinateur équipé de Windows 7, Vista, XP, ou Mac OS X 10.6 ou supérieur

Splashtop Remote Desktop pour Windows peut être téléchargé à partir de www.splashtop.com/downloads

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. a été fondé en 2006 dans le but de permettre aux gens du monde entier d'accéder rapidement à des contenus via des appareils et des nuages. Le produit phare de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, est un best-seller sur App Store d'Apple et Android Market, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience informatique complète à partir d'appareils mobiles et de PC.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 70 millions de PC et d'appareils mobiles Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prestigieux prix du "Most Innovative Product" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

