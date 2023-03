Splashtop lance Wired XDisplay, la solution de partage d'écran la plus rapide pour étendre et dupliquer l'écran d'un ordinateur sur des appareils mobiles

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. fournit la meilleure connectivité inter-appareils de sa catégorie pour l’Internet des objets (IoT), permettant le support à distance, la collaboration par partage d’écran et le cloud computing. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé les produits Splashtop sur les magasins d’applications, et nos partenaires fabricants, notamment HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD et Intel, ont installé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils. Splashtop a développé plusieurs produits pour l’éducation et les besoins individuels, notamment Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard et Mirroring360 (voir education.splashtop.com). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World, "Best of What’s New" de Popular Science, "Best of 2012 CES" de LAPTOP Magazine, "One’s to Watch" Award par NVIDIA en 2012 et 2013, et a été finaliste du Red Herring 100 North America en 2013 et 2014. La société est basée à San Jose, en Californie, et possède plusieurs bureaux dans le monde. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact médias

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com