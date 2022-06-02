Splashtop lance Wired XDisplay, la solution de partage d'écran la plus rapide pour étendre et dupliquer l'écran d'un ordinateur sur des appareils mobiles
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
San Jose, Californie - le 2 septembre 2015 - Splashtop Inc, le leader mondial de la connectivité entre appareils pour l’Internet des objets, annonce son dernier ajout à sa gamme de produits de partage d’écran - Splashtop Wired XDisplay. En complément de la solution Splashtop Extended Wireless Display, déjà primée, qui fonctionne dans un cadre WiFi local, le nouveau Splashtop Wired XDisplay offre des performances et une fiabilité accrues aux utilisateurs en reliant leurs ordinateurs et leurs appareils Apple iOS par un câble USB Lightning. La solution sera bientôt étendue aux tablettes et téléphones Android, grâce à un câble USB standard.
Splashtop Wired XDisplay transforme un iPhone ou un iPad en un écran supplémentaire pour votre ordinateur, ce qui améliore la productivité. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:
* Haute performance (écran 1080p ou Retina à 60 fps)
* Prise en charge du thème de bureau Aero par défaut de Windows 7 avec des fenêtres translucides
* Orientation automatique lorsque l’iPhone est pivoté (fonctionne en mode paysage et portrait)
* Possibilité de choisir la position de votre affichage étendu par rapport à l’ordinateur
* Connexion filaire sécurisée
"Notre objectif est de satisfaire nos utilisateurs avec une solution de mise en miroir et d'extension d'écran super rapide et facile à utiliser sur tous les appareils dont les utilisateurs peuvent disposer, qu'ils soient connectés sans fil ou câblés", déclare Mark Lee, PDG de Splashtop. "Aujourd'hui, des millions d'utilisateurs utilisent les produits Splashtop pour l'assistance à distance, l'accès à distance, la collaboration et le partage d'écran sur leurs appareils ; le nombre d'appareils connectés ou IoT croît de manière exponentielle dans les années à venir dans les entreprises et les foyers".
Splashtop Wired XDisplay pour la mise en miroir et l'extension de votre écran d'ordinateur aux appareils iOS est disponible sur l'AppStore d'Apple :
Essai gratuit pour iPod, iPhone et iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Acheter la version complète iPad : https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Acheter la version complète iPhone : https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Pour en savoir plus sur Splashtop Wired XDisplay, consultez https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. fournit la meilleure connectivité inter-appareils de sa catégorie pour l’Internet des objets (IoT), permettant le support à distance, la collaboration par partage d’écran et le cloud computing. Plus de 20 millions de personnes ont téléchargé les produits Splashtop sur les magasins d’applications, et nos partenaires fabricants, notamment HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD et Intel, ont installé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils. Splashtop a développé plusieurs produits pour l’éducation et les besoins individuels, notamment Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard et Mirroring360. Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, « One’s to Watch » Award par NVIDIA en 2012 et 2013, et a été finaliste du Red Herring 100 North America en 2013 et 2014. La société est basée à San Jose, en Californie, et possède plusieurs bureaux dans le monde. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com.
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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