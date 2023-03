Splashtop lance Whiteboard pour Android - la seule application de tableau blanc interactif pour les tablettes Android

Avec plus de 20 000 salles de classe équipées d'iPad et bénéficiant du Splashtop Whiteboard, il est désormais disponible pour les tablettes Android – ce qui permet aux enseignants de faire participer leurs élèves en utilisant les dernières technologies mobiles

13 mars 2012 — CUE, Palm Springs, CA —Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique multi-appareils, présentera pour la première fois le tableau blanc Splashtop pour Android lors de la Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, du 15 au 17 mars, à Palm Springs, en Californie.

Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer facilement leur tablette en tableau blanc interactif. Il est construit sur Splashtop Remote Desktop, l'application primée de la société qui permet aux utilisateurs de créer leur propre nuage personnel pour accéder à des fichiers, des applications, ainsi que pour visualiser et écouter du contenu, directement à partir d'un PC ou d'un Mac sans avoir besoin de synchroniser ou de copier des fichiers ou des applications entre les appareils.

Avec Splashtop Whiteboard, les enseignants et les étudiants peuvent se connecter à un ordinateur par Wi-Fi depuis un appareil Android ou un iPad, pour profiter de médias Flash avec une vidéo et un audio entièrement synchronisés, contrôler leurs applications éducatives préférées et annoter le contenu des leçons avec une barre d'outils complète. Les enseignants peuvent interagir avec les élèves à leur bureau ou depuis les quatre coins de la salle de classe.

"Nous avons écouté nos clients et nous avons tenu parole. Depuis le lancement de Whiteboard, les enseignants réclament Whiteboard pour Android", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Maintenant, les enseignants et les élèves peuvent profiter de la meilleure solution d'application de tableau blanc interactif diffusée en continu sur leur tablette Android préférée à une fraction du coût des produits de tableau blanc interactif traditionnels".

"Trop souvent, les écoles ignorent à quel point il est vital pour les enseignants et les étudiants de pouvoir écrire et annoter au-delà des capacités d'un clavier. Lenovo s'est engagée à utiliser un stylo numérique en classe pour soutenir les résultats d'apprentissage", a déclaré Sam Morris, responsable des solutions éducatives chez Lenovo. "Nous sommes très heureux que Splashtop ait livré un tableau blanc interactif pour permettre aux étudiants et aux enseignants d'exploiter la puissance de l'écriture et de l'annotation avec notre tablette ThinkPad Android et son stylet numérique".

Les participants à la CUE peuvent assister à une démonstration de Whiteboard pour Android et iPad au stand Splashtop, n° 342. En prime, si les clients achètent Splashtop Whiteboard pendant le salon, ils recevront un stylet gratuit.

Grâce au Splashtop Whiteboard, les enseignants peuvent :

Maîtriser – Avoir un contrôle total sur les applications Mac ou PC, comme Apple Keynote® ou Microsoft PowerPoint®, tout cela depuis leur tablette. Pas besoin d'être attaché au premier rang de la classe. Soyez libre de vous déplacer. Remettez la tablette à un élève et laissez son imagination faire le reste !

Annoter n'importe quoi– Utilisez des gestes pour dessiner et mettre en évidence en utilisant des stylos de différentes couleurs et tailles, des surligneurs, des formes et des outils de texte sur des contenus existants ou des fonds vierges, lignés ou grapinés. Prenez des clichés de l'écran et enregistrez-les dans la galerie pour les utiliser plus tard ou envoyez-les par e-mail aux élèves, parents ou collègues.

Engager un public – Le contenu multimédia enrichi est lu en haute définition sur une tablette. Lisez du contenu Adobe Flash, de la musique iTunes, des DVD, des CD, etc. comme ils sont censés être appréciés. Révélez lentement du texte ou des images pour garder un public concentré à l’aide de l’outil Ombre d’écran. Ou utilisez l’outil Spotlight pour garder l’attention sur une seule partie de l’écran.

Splashtop Whiteboard peut être téléchargé sur Google Play pour 9,99 $ pour une durée limitée 50% de réduction sur le prix régulier de 19,99 $ (nécessite Android v3.1 ou v4.0). Splashtop Whiteboard pour iPad est disponible au prix de 19,99 USD sur l’App Store d’Apple et est également disponible à l’achat sous Apple VPP. Visitez www.splashtop.com/whiteboard pour en savoir plus sur Splashtop Whiteboard.

Voir un enseignant utiliser Splashtop Whiteboard dans la salle de classe sur une tablette Android à https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et du multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications bureautiques, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Le contenu pour le divertissement personnel, y compris les films, la musique, les photos et même les jeux 3D, peut également être apprécié à distance. Les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent connecter des appareils via Internet ou un réseau local.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop et Whiteboard sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur App Store d'Apple, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android. Elles ravissent des millions d'utilisateurs de téléphones portables en leur offrant un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" leur personnel de tablette en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix du "Meilleur logiciel/application du CES 2011" et le prix de la "Meilleure application mobile du CES 2012" du magazine LAPTOP et est la 20e application la plus populaire sur l'Apple App Store Rewind pour 2011. Splashtop a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/whiteboard