Splashtop lance la première expérience à distance haute performance conçue pour les individus et les studios créatifs

Splashtop lance la première expérience à distance haute performance conçue pour les particuliers et les studios de création
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Le lancement de Splashtop Business Access Performance offre une expérience à distance de premier ordre aux entreprises et aux particuliers qui ont besoin de fonctionnalités et de performances exceptionnelles
Cupertino, Californie - 3 mai 2023 -Splashtop, leader des solutions de télétravail, a annoncé aujourd’hui le lancement de Splashtop Business Access Performance - une nouvelle solution d’accès à distance optimisée pour les artistes indépendants, les joueurs, les architectes et les designers, et les entreprises créatives. Business Access Performance permet aux professionnels de la création d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité dans un environnement distant, ce qui n’est généralement possible qu’avec des solutions spécialisées coûteuses. Désormais, les utilisateurs ayant des besoins de performances particulièrement exigeants disposent d’une solution professionnelle économique dotée de fonctionnalités essentielles pour répondre à leurs attentes en matière de vitesse et de qualité, même en déplacement.
Business Access Performance offre aux professionnels de la création la flexibilité et l’avantage concurrentiel nécessaires pour travailler plus efficacement, où qu’ils soient et à partir de n’importe quel appareil, y compris les appareils mobiles et les tablettes. Les professionnels travaillant dans de petites entreprises de création qui ont besoin de performances de niveau entreprise - comme les développeurs de jeux et les architectes - peuvent se connecter à des applications et des logiciels gourmands en ressources tels qu’AutoCAD, le logiciel de modélisation Modo et des outils de montage non linéaire tels que DaVinci Resolve et Adobe Premiere. Splashtop est également optimisé pour un grand nombre d’équipements, notamment les cartes graphiques et les processeurs graphiques (GPU) les plus récents de Nvidia, Intel et AMD.
Les particuliers et les travailleurs indépendants disposent désormais d’une solution d’accès à distance économique et performante. Les joueurs peuvent faire du streaming et jouer virtuellement de n’importe où avec un son et des couleurs impeccables, pour une expérience immersive et pratiquement sans latence. Les photographes, vidéastes, designers et autres professionnels de la création se déplacent souvent hors site, mais ont toujours besoin de vitesses et de performances supérieures, quel que soit leur secteur d’activité ou leur localisation. Avec Business Access Performance, les utilisateurs peuvent charger du contenu brut et des séquences sur le terrain, puis accéder à distance au logiciel de montage sur leur station de travail principale pour effectuer le travail de post-production en toute flexibilité.
« Splashtop est réputé pour son engagement à améliorer sans cesse la convivialité et les performances de ses produits. Nous travaillons méticuleusement - avec des fabricants de puces comme NVIDIA, AMD et Intel, des fabricants de matériel comme WACOM, des fournisseurs d’outils comme Adobe, Autodesk et Solidworks, et des fournisseurs d’infrastructure réseau comme AWS, OCI, GCP et Azure - pour optimiser notre expérience utilisateur et économiser chaque milliseconde de latence possible", explique Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec le lancement de Business Access Performance, ainsi que la modernisation de Splashtop Enterprise avec tous les avantages de performances avancées, nous permettons aux artistes et aux designers de pouvoir travailler n’importe où, et aux studios d’attirer des talents du monde entier. »
Les fonctionnalités et les avantages pour la création sont les suivants :
Vitesses 4K fiables - Travaillez en temps réel avec une qualité HD 4K et des fréquences d’images allant jusqu’à 60 images par seconde (fps).
Couleur 4:4:4 - Bénéficiez de couleurs, de contrastes et de détails d’image d’une grande précision.
Son haute fidélité - Profitez de débits binaires audio très élevés pour un montage sonore détaillé, la synchronisation AV et la post-production.
Stylet à distance - Bénéficiez des améliorations en matière de pression, d’orientation, d’inclinaison et de taille des stylets et stylos au cours de vos sessions à distance.
Redirection de périphériques USB - Travaillez à distance avec précision en utilisant des outils spécialisés, notamment une souris 3D pour travailler plus efficacement avec des logiciels de modélisation 3D, et des manettes et contrôleurs de jeu personnalisés pour perfectionner le développement de jeux.
Redirection du micro - Connectez virtuellement une entrée micro locale à un ordinateur distant et utilisez en toute simplicité les applications dont vous avez besoin, telles que les logiciels d'enregistrement, de réunion et de dictée.
Wacom Optimization Ready (Project Mercury) - Créez des œuvres d'art impeccables avec une précision extrême dans un environnement distant entièrement optimisé en utilisant des périphériques interactifs Wacom et la solution parfaitement intégrée de Splashtop.
Toutes les fonctions de performance sont disponibles dans Splashtop Enterprise pour Media & Entertainment (M&E), Architecture, ingénierie et construction (AEC), Broadcast, Game Development, et d'autres industries ayant besoin d'une sécurité renforcée telle que l'authentification unique (SSO), le contrôle granulaire, l'intégration SIEM, les API d'entreprise, et d'autres capacités.
Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures caractéristiques de performance disponibles dans une solution d'accès à distance pour les professionnels des médias, et a été nommé lauréat du prix 2023 NAB Show Product of the Year Award dans la catégorie Production à distance lors du 100e anniversaire de l'événement. Business Access Performance est disponible immédiatement. Pour plus d'informations, visite le site Splashtop.com/produits/business-access/performance.
À propos de Splashtop
Splashtop est un chef de file dans les solutions qui simplifient le monde du travail partout. Ses solutions pour le travail hybride et l'assistance à distance IT / MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée et très performante de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, la prise en charge de plusieurs moniteurs et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com