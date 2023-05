Splashtop lance la première expérience à distance haute performance conçue pour les individus et les studios créatifs

Le lancement de Splashtop Business Access Performance apporte une expérience à distance haut de gamme aux entreprises et aux particuliers qui ont besoin des meilleures caractéristiques de performanceCupertino, Californie - 3 mai 2023 -Splashtop, un leader des solutions à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a annoncé aujourd'hui le lancement de Splashtop Business Access Performance - une nouvelle solution d'accès à distance optimisée pour les artistes indépendants, les joueurs, l'architecture & design, et les entreprises créatives. Business Access Performance permet aux professionnels créatifs d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité dans un environnement distant, ce qui n'est généralement possible qu'avec des solutions d'entreprise coûteuses. Désormais, les utilisateurs ayant des besoins de performance particulièrement exigeants disposent d'une solution professionnelle abordable, dotée de fonctions essentielles pour répondre à leurs exigences de vitesse et de qualité, même en déplacement.

Business Access Performance donne aux professionnels créatifs la flexibilité et l'avantage concurrentiel nécessaires pour travailler au mieux, où qu'ils soient et à partir de n'importe quel appareil, y compris les appareils mobiles et les tablettes. Les professionnels travaillant dans de petites entreprises créatives qui ont besoin de performances de niveau entreprise - comme les développeurs de jeux et les architectes - peuvent se connecter à des apps et des logiciels gourmands en ressources tels qu'AutoCAD, le logiciel de modélisation Modo et des outils de montage non linéaire tels que DaVinci Resolve et Adobe Premiere. Splashtop est également optimisé pour une variété de matériel, y compris les dernières cartes graphiques et unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia, Intel et AMD.

Les utilisateurs individuels et les travailleurs indépendants disposent désormais d'une solution d'accès à distance abordable et performante. Les joueurs peuvent virtuellement streamer et jouer de n'importe où avec un son et des couleurs impeccables, pour une expérience immersive et pratiquement sans décalage. Les photographes, vidéastes, designers et autres professionnels de la création se déplacent souvent hors site, mais ont toujours besoin de fonctions de vitesse et de performance améliorées, quel que soit le secteur d'activité ou le lieu. Avec Business Access Performance, les utilisateurs peuvent télécharger du contenu brut et des séquences depuis le terrain, puis accéder à distance au logiciel de montage sur leur poste de travail principal pour effectuer le travail de post-production en toute flexibilité.

"Splashtop est bien connu pour son engagement à élever continuellement les barres de convivialité et de performance dans l'industrie. Nous travaillons méticuleusement - avec des fabricants de puces comme NVIDIA, AMD et Intel, des fabricants de matériel comme WACOM, des fournisseurs d'outils comme Adobe, Autodesk et Solidworks, et des fournisseurs d'infrastructure réseau comme AWS, OCI, GCP et Azure - pour optimiser l'expérience de l'utilisateur et supprimer chaque milliseconde de latence possible", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec le lancement de Business Access Performance, ainsi que la mise à niveau de Splashtop Enterprise avec tous les avantages avancés en matière de performance, nous permettons aux artistes et aux designers de pouvoir travailler n'importe où, et aux studios d'attirer des talents de partout."

Les caractéristiques créatives et les avantages comprennent :

Des vitesses 4K fiables - Effectue des travaux en temps réel avec une qualité 4k HD et des fréquences d'images allant jusqu'à 60 images par seconde (ips).

4:4:4 Couleur - Profite des couleurs, des contrastes et des détails de l'image les plus précis.

Audio haute fidélité - Accorde-toi à des débits binaires audio très élevés pour un montage sonore détaillé, une synchronisation AV et une post-production.

Stylet à distance - Profite de l'amélioration de la pression, de l'orientation, de l'inclinaison et de la taille des appareils à stylet et des stylos lors d'une session à distance.

Redirection de périphériques USB - Travaille à distance avec précision en utilisant des outils spécialisés à distance, notamment une souris 3D pour travailler plus efficacement avec un logiciel de modélisation 3D, et des gamepads et des contrôleurs personnalisés pour niveler le développement de jeux.

Microphone Passthrough - Connecte virtuellement une entrée de microphone locale à un ordinateur distant et accède de façon transparente aux applications nécessaires, telles que les logiciels d'enregistrement, les logiciels de réunion et les logiciels de dictée.

Wacom Optimization Ready (Project Mercury) - Créer des œuvres d'art impeccables avec une précision extrême dans un environnement à distance entièrement optimisé en utilisant des appareils interactifs Wacom et la solution étroitement intégrée de Splashtop.

Toutes les fonctions de performance sont disponibles dans Splashtop Enterprise pour Media & Entertainment (M&E), Architecture, ingénierie et construction (AEC), Broadcast, Game Development, et d'autres industries ayant besoin d'une sécurité renforcée telle que l'authentification unique (SSO), le contrôle granulaire, l'intégration SIEM, les API d'entreprise, et d'autres capacités.

Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures caractéristiques de performance disponibles dans une solution d'accès à distance pour les professionnels des médias, et a été nommé lauréat du prix 2023 NAB Show Product of the Year Award dans la catégorie Production à distance lors du 100e anniversaire de l'événement. Business Access Performance est disponible immédiatement. Pour plus d'informations, visite le site Splashtop.com/produits/business-access/performance.

À propos de Splashtop

Splashtop est un chef de file dans les solutions qui simplifient le monde du travail partout. Ses solutions pour le travail hybride et l'assistance à distance IT / MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée et très performante de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, la prise en charge de plusieurs moniteurs et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com