Le Mirroring360 Sender permet aux présentateurs, aux éducateurs et aux joueurs de partager sans fil leur écran d'ordinateur sur un grand écran, avec des performances suralimentées !

San Jose, CA — 27 mai 2015 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils, annonce son dernier ajout à sa gamme de produits de mise en miroir d’écran et étendue - le Mirroring360 Sender. Que ce soit dans une salle de conférence, une salle de classe ou une salle familiale, les utilisateurs peuvent diffuser instantanément l’écran de leur PC ou tablette Windows sur un grand téléviseur / écran connecté à une Apple TV, un ordinateur ou une gamme d’appareils multimédias tels que Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick ou Google Nexus Player.

L’expéditeur Mirroring360 est disponible pour les ordinateurs Windows 7, Windows Vista et Windows 8. Une fois installé, il utilisera le réseau WiFi pour rechercher des récepteurs compatibles, y compris Apple TV et tout ordinateur ou appareil avec le logiciel récepteur Mirroring360 installé (cliquez ici pour une liste complète des systèmes). Bien que la mise en miroir d’écran de PC et la technologie étendue ne soient pas nouvelles, Mirroring360 Sender est la solution la plus performante à ce jour, à la fois en termes de fréquence d’images et de latence. Cela ouvre la porte à une gamme de nouvelles possibilités dans le monde riche en médias d’aujourd’hui, en particulier en ce qui concerne les graphiques, les vidéos et les jeux.

Avec ce nouvel ajout, la famille de produits Mirroring360 prend désormais en charge le partage d’écran à haut débit à partir de pratiquement tous les appareils que vous transportez, y compris les appareils iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro et Android 5. Depuis son lancement initial mi-2014, des milliers d’entreprises et d’écoles dotées d’initiatives BYOD et 1:1 ont déployé Mirroring360 pour permettre aux utilisateurs de mieux collaborer à l’aide de leurs appareils, tels que la réalisation de présentations, l’enseignement, la formation et la présentation / enregistrement d’applications et de contenu (mobiles). Une autre raison de l’adoption rapide est l’accent mis par le produit sur la facilité de déploiement et la facilité d’utilisation des entreprises et des districts scolaires. L’assistant de mise en miroir unique et les fonctionnalités de déploiement à grande échelle permettent aux administrateurs informatiques de déployer la solution sans avoir à reconfigurer leurs réseaux ni à acheter de nouveaux équipements réseau. En savoir plus sur Mirroring Assist.

"Notre objectif est de proposer à nos utilisateurs une solution ultra-rapide et facile à utiliser pour partager et collaborer, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent", explique Mark Lee, PDG de Splashtop. "De plus en plus d'écrans de salle de réunion sont connectés à Apple TV, Amazon Fire TV ou à des ordinateurs. Avec Mirroring360, vous n'avez plus à vous soucier des différents dongles et fils ; chacun peut instantanément transmettre sa présentation, son application ou son contenu multimédia sur le grand écran. Combiné avec le récepteur Mirroring360, les utilisateurs peuvent même permettre à plusieurs personnes de projeter leurs écrans côte à côte".

Mirroring360 Sender pour Windows est actuellement en promotion au prix de $6.99 (50 % de réduction) pour une durée limitée, avec un essai gratuit de 14 jours. Consultez www.mirroring360.com/pc_appletv.

Liens vers la vidéo youtube........