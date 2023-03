Splashtop lance Splashtop K.K. au Japon

Splashtop poursuit le marché japonais des PME et des entreprises avec son produit Splashtop Pro

12 mars 2012 – San Jose, CA – Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de sa filiale à Tokyo, au Japon, créée pour offrir des ventes et un soutien à sa gamme de produits Splashtop Pro.

Splashtop Pro est conçu pour l'informatique d'entreprise, les fournisseurs de services et les intégrateurs de systèmes afin de permettre à une main-d'œuvre mobile de disposer de tablettes en trente minutes. Avec Splashtop Pro, les services informatiques peuvent gérer et surveiller en toute sécurité les appareils mobiles et informatiques grâce à une console web en nuage facile à utiliser. Le service informatique peut déployer et définir une politique permettant aux travailleurs mobiles de tirer parti des nuages personnels, privés et publics, qu'ils fonctionnent sur une machine physique ou virtuelle.

Splashtop Pro exploite la technologie primée de bureau à distance de Splashtop qui permet aux utilisateurs de créer un nuage personnel pour accéder à des fichiers, des applications, ainsi que pour visualiser et écouter du contenu, directement à partir d'un PC ou d'un Mac sans avoir besoin de synchroniser ou de copier des fichiers ou des applications entre les appareils.

Aujourd'hui, plus de six millions d'utilisateurs de tablettes et de smartphones profitent des applications mobiles de Splashtop. Splashtop Remote Desktop a été la 11e application payante pour l'iPad et la première application professionnelle pour l'iPad la plus vendue au Japon en 2011.

"L'ouverture de la nouvelle succursale au Japon permettra à Splashtop d'accroître rapidement sa clientèle japonaise et de développer ses activités dans cette région importante. En même temps, la présence officielle de Splashtop au Japon souligne notre engagement envers nos partenaires japonais et les utilisateurs professionnels", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop.

Jin Koh, vice-président des solutions mobiles pour Splashtop, dirigera les opérations au Japon. "Splashtop Pro est rapidement adopté et déployé par les intégrateurs de systèmes japonais pour fournir des solutions de bureau à distance et de bureau virtuel à leur clientèle", a déclaré Jin Koh. "Nous avons l'intention de jouer un rôle important dans l'activation de la main-d'œuvre mobile au Japon".

Le Japon est un marché important des applications mobiles en raison de l’adoption généralisée des appareils mobiles et du taux de croissance phénoménal des applications. Par exemple, en 2011, selon AppAnnie, le Japon a connu une augmentation de 98% des téléchargements et une augmentation de 88% des revenus des applications iPad et iPhone.

Le nouveau bureau de Splashtop K.K est situé au centre du Tokyo Marunouchi, le quartier central des affaires au Japon.

À propos de Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et du multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications bureautiques, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Le contenu pour le divertissement personnel, y compris les films, la musique, les photos et même les jeux 3D, peut également être apprécié à distance. Les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent connecter des appareils via Internet ou un réseau local.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop et Whiteboard sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur App Store d'Apple, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android. Elles ravissent des millions d'utilisateurs de téléphones portables en leur offrant un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" leur personnel de tablette en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix du "Meilleur logiciel/application du CES 2011" et le prix de la "Meilleure application mobile du CES 2012" du magazine LAPTOP et est la 20e application la plus populaire sur l'Apple App Store Rewind pour 2011. Splashtop a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

