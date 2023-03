Splashtop lance Splashtop Business for Remote Support pour la télé-assistance informatique pour offrir un remplacement simple, fiable et plus économique que LogMeIn et TeamViewer

Plus de vingt mille MSPs ont migré de LogMeIn et TeamViewer vers Splashtop

San Jose, CA — 1er septembre 2015 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce Splashtop Business for Remote Support, une solution optimisée pour les réfugiés fuyant LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC et Citrix GoToAssist. Mécontents de l’escalade des prix de renouvellement chez LogMeIn, TeamViewer et d’autres produits, de nombreux MSP et IT sont venus sur Splashtop. Pour faciliter la migration, les nouvelles offres de Splashtop Business for Remote Support

Capacité de déploiement améliorée pour que les MSPs et les ITs puissent facilement remplacer les agents LogMeIn ou Team Viewer existants par des Splashtop Streamers

Fonction de regroupement améliorée assistant des milliers d'ordinateurs sous gestion

Possibilité pour les MSPs et les IT de permettre aux clients d'accéder facilement et de manière à leur propre ordinateur, dans le cadre du nouveau modèle de tarification

Nouveau modèle de tarification informatisé pour que les MSPs et les ITs puissent facilement constater les économies importantes réalisées en passant à Splashtop Business for Remote Support

" Plus de vingt mille MSPs et ITs ont quitté LogMeIn, TeamViewer, Citrix et d'autres solutions pour Splashtop ", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous voulons faciliter la migration vers Splashtop, ainsi que la comparaison des prix. Splashtop Business for Remote Support est optimisé pour les MSPs et les ITs qui fournissent des services d'assistance à distance".

"J'adore Splashtop !! Je suis perdu depuis que LogMeIn a changé sa politique. Cela me permet de gérer beaucoup plus facilement les ordinateurs de notre bureau. Merci !!!" Sue Diggs, chef de bureau, Malkerson Gunn Martin, LLP

"L'avantage tarifaire de Splashtop par rapport à TeamViewer est immense et votre logiciel fonctionne tout aussi bien que Teamviewer. J'ai maintenant acheté Splashtop, ce que nous avons également fait grâce à votre grand soutien! Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

" J'utilise TeamViewer et LogMeIn pour l'assistance à distance depuis des années. Puis Splashtop est arrivé et c'est plus rapide et moins cher. Une interface utilisateur simple, très efficace et une GRANDE ASSISTANCE CLIENTÈLE! Nick Kapinakis de Integrated Intellinet Quality Systems

" BEAUCOUP plus rapide que LogMeIn pour se connecter, s'afficher et se déconnecter. Un grand merci à tous les membres de Splashtop pour avoir développé un si bon produit et pour m'avoir soutenu pendant la période d'essai. Je me réjouis d'une longue relation avec vous", Andrew Gordon, Logic Computers

"Votre produit est devenu si stable que j'en suis devenu dépendant chaque jour. Il est dans mon esprit mieux que LogMeIn. Les connexions sont si stables qu'elles durent plusieurs jours. J'ai recommandé Splashtop à quelques amis qui ont TeamViewer. Ils ont payé beaucoup plus cher et je préfère le mien. Facile à installer, l'installation fonctionne, et il y a moins d'étapes pour se lever et aller sur la machine d'un client ", Barry L Salter, Hosting Master Internet

Plus de vingt mille MSPs et IT utilisent déjà Splashtop Business pour gérer des millions d'ordinateurs aujourd'hui. Splashtop s'intègre à diverses solutions de RMM, de PSA, de billetterie en ligne et de service d'assistance en ligne du marché pour permettre aux MSPs et aux IT d'effectuer leur travail en toute transparence.

Informations complémentaires: https://www.splashtop.com/remote-support

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux personnes d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

