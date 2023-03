Splashtop lance un bureau à distance pour les appareils webOS de HP

Une application facile à utiliser connecte les utilisateurs à leur Mac ou PC pour accéder aux fichiers, regarder des vidéos, jouer à des jeux en Flash, et plus encore

16 mai 2011 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a dévoilé aujourd’hui Splashtop® Remote Desktop pour webOS. Avec l’application, les utilisateurs ont désormais un accès simple en un clic depuis leur smartphone HP webOS à l’ensemble de leur ordinateur de bureau avec prise en charge de la vidéo et de l’audio complets.

"Nous avons créé Splashtop Remote Desktop avec la vision de relier les milliards d'appareils dans le monde", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Notre soutien au webOS de HP est une étape importante dans cette direction".

Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent utiliser leurs smartphones HP Palm Pre 2 et HP Palm Pre Plus avec webOS 2.1 pour :

contrôler entièrement leur ordinateur à distance, accéder à des fichiers et interagir avec des applications informatiques en utilisant des commandes tactiles intuitives et des gestes familiers du webOS

Regarder des vidéos et écouter de la musique stockée sur leur ordinateur, que ce soit dans iTunes®, Windows® Media Player ou tout autre format

Jouer à des jeux avancés sur PC et en Flash, tels que World of Warcraft™ ou Bejeweled™ grâce à la technologie de diffusion en continu Splashtop en instance de brevet

Travailler sur des documents Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint), et accéder à Microsoft Outlook

Splashtop Remote Desktop pour webOS est disponible dès aujourd'hui dans l'App Store de HP au prix de 4,99 $.

Splashtop Remote se connecte à tout système d'exploitation Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou supérieur. Splashtop Remote se compose de deux éléments : une application s'exécutant sur le périphérique WebOS et une application s'exécutant sur l'ordinateur. Le smartphone ou la tablette se connecte à l'ordinateur sur n'importe quel réseau. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter le site: https://www.Splashtop.com/remote

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits de base de Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

