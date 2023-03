Splashtop lance l'application Remote Desktop pour Mac

Splashtop Remote Desktop offre une véritable expérience HD et un accès aux fichiers de Mac à PC et de Mac à Mac

21 septembre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de son client Mac pour Splashtop Remote Desktop qui sera présenté à MacWorld Asia 2011, Pékin, Chine, du 22 au 25 septembre. Désormais, les utilisateurs de Mac peuvent profiter d’un accès à distance de Mac à PC et de Mac à Mac à partir d’un réseau privé ou sur Internet. Actuellement, Splashtop Remote Desktop permet à des millions d’appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d’accéder à distance aux PC et Mac avec audio complet et vidéo haute définition (HD).

"Chats et chiens, pétrole et eau, Mac et PC – certaines choses n'allaient pas ensemble avant l'arrivée de Splashtop", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec notre nouveau client Mac, non seulement les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent accéder à leur ordinateur, mais ils peuvent aussi profiter de fonctionnalités telles que la possibilité d'exécuter des jeux et des logiciels PC à distance sur un Mac avec une haute définition et un son complet. C'est peut-être la raison pour laquelle certains clients appellent notre produit le Cat's Meow".

Téléchargez Splashtop Remote Desktop sur le Mac App Store à un prix réduit de 9,99 $ pour la semaine de lancement.

Splashtop Remote Desktop pour Mac permet aux utilisateurs de

Accéder à des fichiers ou des photos importants sur un autre ordinateur sans se soucier des problèmes de synchronisation, de conversion ou de compatibilité

Utiliser MS Office, Silverlight et d'autres logiciels Windows sans avoir à les installer sur un Mac

Lecture de films et de musique en HD à partir de médiathèques centrales sans avoir à transférer des fichiers

Exécuter des jeux PC à forte intensité graphique sur une machine puissante et y jouer à partir d'un Mac portable

Regardez des vidéos HD diffusées en continu depuis un PC ou un Mac à une vitesse pouvant atteindre 30 images par seconde

Accéder à la dernière version du navigateur IE pour consulter les sites web compatibles ActiveX à partir d'un Mac

Les fonctionnalités de Splashtop Remote Desktop pour Mac comprennent :

Streaming vidéo et audio haute performance à partir de votre ordinateur distant

Connectivité facile via le réseau local, le Wi-Fi ou l'Internet avec Internet Discovery

Configuration aisée grâce à une interface simple et intuitive

Le soutien de Wake-on-LAN

Compatible avec Mac OS X Lion

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des fichiers multimédia entre les appareils. Cette nouvelle application permet d'accéder facilement aux fichiers de travail et aux applications bureautiques importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être consultés à distance. Il suffit d'aller n'importe où avec votre appareil mobile, smartphone, tablette, notebook ou ultrabook, et d'avoir un accès complet à votre PC ou Mac avec un Splashtop Streamer installé.

Regardez Splashtop Remote Desktop for Mac en action sur www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY

Splashtop Remote Desktop est composé de deux éléments:

Une application Splashtop Remote Desktop fonctionnant sur l’appareil client, prenant en charge iOS, Android, webOS, Windows et maintenant Mac OS

Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur tout ordinateur équipé de Windows 7, Vista, XP, ou Mac OS X 10.6 ou supérieur

Visitez MacWorld Asia 2011, Booth #703, China National Convention Center, Pékin, du 22 au 25 septembre, pour une démonstration de Splashtop Remote Desktop for Mac. Au Mobile Internet Forum, assistez à "How to use remote desktop technology on iPad/iPhone", salle 401, avec Cliff Miller, directeur du marketing de Splashtop, le 22 septembre, 13h30 et profitez de "Play Windows internet games such as WOW on an iPad", sur la scène principale, en septembre, 24,12:30-14:00

Téléchargez Splashtop Remote Desktop pour Mac sur le Mac App Store à l'adresse http://itunes.apple.com/app/splashtop-remote-desktop-for/id459710463?ls=...

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. est le leader mondial de l'informatique multi-dispositifs et a été fondé en 2006 dans le but de permettre aux gens du monde entier d'accéder rapidement à des contenus et des applications sur des appareils et dans le nuage. Le produit phare de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, est un best-seller sur App Store d'Apple et Android Market, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience informatique complète à partir d'appareils mobiles et de PC.

Aujourd'hui, les produits de base de Splashtop sont disponibles sur plus de 70 millions de PC et d'appareils mobiles d'Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" de LAPTOP magazine. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

