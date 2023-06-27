Splashtop lance Mirroring360 Pro avec la mise en miroir des écrans des appareils et le partage d'écran Windows
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Une nouvelle solution combine les capacités de partage d'écran de Windows avec la mise en miroir des écrans des appareils basés sur AirPlay et WebRTC à partir d'iOS, Chromebook, Android, Windows et Mac
Mise en miroir et partage d'écran avec Mirroring360 Pro
San Jose, Californie - 25 avril 2017 - Splashtop Inc., le leader mondial du partage d’écran, du support et de la collaboration entre appareils, annonce Mirroring360 Pro. Ce nouvel ajout à la famille de produits Mirroring360 combine la mise en miroir de l’écran des appareils avec des solutions de partage d’écran, offrant une expérience de collaboration complète pour le secteur de l’éducation et les entreprises.
Mirroring360 Pro permet aux éducateurs, aux professionnels et aux particuliers de diffuser ou de mettre en miroir des écrans d'applications, de la musique, des films, des émissions de TV, des photos et des jeux à partir de téléphones mobiles, de tablettes, de Chromebooks et d'autres ordinateurs sur un écran d'ordinateur.
Les fonctionnalités de partage d'écran du nouveau Mirroring360 Pro font passer le partage à un niveau supérieur en combinant le partage d'écran de l'appareil à un PC avec la possibilité de partager un écran d'ordinateur Windows via un simple lien web.
Les nouvelles fonctionnalités de Mirroring 360 Pro comprennent :
Partager un écran d'ordinateur Windows avec un maximum de 40 spectateurs locaux ou distants
Le partage d'écran est disponible à travers les réseaux et les appareils via le web
Les écrans partagés peuvent être consultés à partir de n'importe quel téléphone, tablette, Chromebook ou ordinateur équipé d'un navigateur web sans téléchargement ni installation nécessaire
L'interface utilisateur Rationalisée facilite plus que jamais le transfert des écrans des appareils vers l'ordinateur
Assistance Premium via le web, le courrier électronique et le téléphone pour un accès rapide à l'aide en cas de besoin
"Au cours de l'année écoulée, nous avons parlé avec de nombreux utilisateurs de Mirroring360. Une demande fréquente est que, en plus de mettre en miroir les écrans des appareils vers leur ordinateur, ils souhaitent également pouvoir diffuser leur écran d'ordinateur ou de smartboard aux participants ou aux étudiants", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous fournissons maintenant cette capacité dans Mirroring360 Pro afin que les utilisateurs puissent partager leurs écrans d'ordinateur via un lien web sans téléchargement ou installation nécessaire pour les visualiser".
Le partage d'écran permet la Collaboration entre les Professionnels, les Entreprises et l'éducation
Le dispositif intégré de mise en miroir et de partage d'écran dans Mirroring360 Pro simplifie la collaboration dans les environnements professionnels et éducatifs:
Les équipes de développement d'applications logicielles ou les chefs de produits peuvent faire une démonstration de leur logiciel d'un appareil à l'autre et d'un projet dans une salle de conférence et partager le même écran avec des téléspectateurs, le tout à partir de l'application Mirroring360 Pro
Les professionnels de la vente peuvent partager des informations depuis leur smartphone ou leur tablette via leur ordinateur et un simple lien web pour ajouter un élément visuel aux conférences téléphoniques
Les enseignants peuvent aider les élèves qui ont des difficultés à voir l'écran devant la classe en transférant le même contenu sur un Chromebook ou une tablette au bureau de l'élève pour faciliter la visualisation
Prix et disponibilité
Mirroring360 Pro est disponible immédiatement auprès de Splashtop à l’adresse https://www.mirroring360.com/pricing avec un tarif de lancement pour une durée limitée de 20 CA$ la première année pour les clients existants, et 40 CA$ pour les nouveaux utilisateurs. Les clients existants peuvent profiter de cette réduction en souscrivant avec le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’ils ont utilisé pour acheter leur licence Mirroring360 originale.
Un essai gratuit, entièrement fonctionnel est disponible sur https://www.mirroring360.com.
Pour le déploiement de Mirroring360 à l'échelle de l'entreprise ou de l'école, Splashtop propose le Mirroring360 Large Deployment Package. Le pack grand déploiement est disponible pour Mirroring360 et/ou Mirroring360 Pro, et comprend des packs MSI, des options de configuration prédéfinies, une licence à clé unique, l'assistance Mirroring pour la connectivité inter-réseaux (y compris l'option permettant de désactiver la diffusion de Bonjour bavard sur les réseaux), ainsi que d'autres fonctionnalités et un support améliorés.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et à leurs données depuis n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent. Splashtop Remote Support permet aux services informatiques et aux PSM de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 30 millions d'utilisateurs profitent aujourd'hui des produits Splashtop, et des partenaires fabricants tels qu'Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d'autres ont intégré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » décerné par PC World, le « Best of What’s New » décerné par Popular Science, le prix « Best of CES » décerné par LAPTOP Magazine et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop compte parmi ses partenaires fournisseurs AT&T, NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège à San Jose, en Californie, et des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.splashtop.com. Pour plus d’informations sur Mirroring360, visitez https://www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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Robert Ha