Splashtop lance Mirroring360 Pro avec la mise en miroir des écrans des appareils et le partage d'écran Windows

Une nouvelle solution combine les capacités de partage d'écran de Windows avec la mise en miroir des écrans des appareils basés sur AirPlay et WebRTC à partir d'iOS, Chromebook, Android, Windows et Mac

San Jose, CA - 25 avril 2017 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-écrans, annonce Mirroring360 Pro. Ce nouvel ajout à la famille de produits Mirroring360 combine la duplication d’écran d’appareils avec des solutions de partage d’écran, offrant une expérience de collaboration complète pour l’éducation et les entreprises.

Mirroring360 Pro permet aux éducateurs, aux professionnels et aux particuliers de diffuser ou de mettre en miroir des écrans d'applications, de la musique, des films, des émissions de TV, des photos et des jeux à partir de téléphones mobiles, de tablettes, de Chromebooks et d'autres ordinateurs sur un écran d'ordinateur.

Les fonctionnalités de partage d'écran du nouveau Mirroring360 Pro font passer le partage à un niveau supérieur en combinant le partage d'écran de l'appareil à un PC avec la possibilité de partager un écran d'ordinateur Windows via un simple lien web.

Les nouvelles fonctionnalités de la mise en miroir de 360 Pro incluent :

Partager un écran d'ordinateur Windows avec un maximum de 40 spectateurs locaux ou distants

Le partage d'écran est disponible à travers les réseaux et les appareils via le web

Les écrans partagés peuvent être consultés à partir de n'importe quel téléphone, tablette, Chromebook ou ordinateur équipé d'un navigateur web sans téléchargement ni installation nécessaire

L'interface utilisateur Rationalisée facilite plus que jamais le transfert des écrans des appareils vers l'ordinateur

Assistance Premium via le web, le courrier électronique et le téléphone pour un accès rapide à l'aide en cas de besoin

"Au cours de l'année écoulée, nous avons parlé avec de nombreux utilisateurs de Mirroring360. Une demande fréquente est que, en plus de mettre en miroir les écrans des appareils vers leur ordinateur, ils souhaitent également pouvoir diffuser leur écran d'ordinateur ou de smartboard aux participants ou aux étudiants", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous fournissons maintenant cette capacité dans Mirroring360 Pro afin que les utilisateurs puissent partager leurs écrans d'ordinateur via un lien web sans téléchargement ou installation nécessaire pour les visualiser".

Le partage d'écran permet la Collaboration entre les Professionnels, les Entreprises et l'éducation

Le dispositif intégré de mise en miroir et de partage d'écran dans Mirroring360 Pro simplifie la collaboration dans les environnements professionnels et éducatifs:

Les équipes de développement d'applications logicielles ou les chefs de produits peuvent faire une démonstration de leur logiciel d'un appareil à l'autre et d'un projet dans une salle de conférence et partager le même écran avec des téléspectateurs, le tout à partir de l'application Mirroring360 Pro

Les professionnels de la vente peuvent partager des informations depuis leur smartphone ou leur tablette via leur ordinateur et un simple lien web pour ajouter un élément visuel aux conférences téléphoniques

Les enseignants peuvent aider les élèves qui ont des difficultés à voir l'écran devant la classe en transférant le même contenu sur un Chromebook ou une tablette au bureau de l'élève pour faciliter la visualisation

Prix et disponibilité

Mirroring360 Pro est disponible immédiatement auprès de Splashtop à l’adresse https://www.mirroring360.com/pricing avec un tarif de lancement pour une durée limitée de $14.99 la première année pour les clients existants, et $29.99 pour les nouveaux utilisateurs. Les clients existants peuvent profiter de cette réduction en souscrivant avec le nom d’utilisateur et le mot de passe qu’ils ont utilisé pour acheter leur licence Mirroring360 originale.

Un essai gratuit, entièrement fonctionnel est disponible sur https://www.mirroring360.com.

Pour le déploiement de Mirroring360 à l'échelle de l'entreprise ou de l'école, Splashtop propose le Mirroring360 Large Deployment Package. Le pack grand déploiement est disponible pour Mirroring360 et/ou Mirroring360 Pro, et comprend des packs MSI, des options de configuration prédéfinies, une licence à clé unique, l'assistance Mirroring pour la connectivité inter-réseaux (y compris l'option permettant de désactiver la diffusion de Bonjour bavard sur les réseaux), ainsi que d'autres fonctionnalités et un support améliorés.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et au MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop aujourd’hui, et les partenaires de fabrication tels que Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d’autres ont regroupé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Les partenaires transporteurs de Splashtop comprennent AT & T, NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com. Pour plus d’informations sur Mirroring360, visitez https://www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Personne-ressource pour les médias

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com