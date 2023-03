Splashtop lance le récepteur AirPlay Mirroring360 pour les appareils Android, y compris Amazon FireTV et Google Nexus Player connectés à des téléviseurs HD ou des projecteurs

Miroir ou diffuser de la musique sans fil, des films, des photos, des jeux et des applications depuis votre iOS ou votre MAC vers n'importe quel appareil Android ; des versions gratuites et payantes sont disponibles sur Google Play et Amazon Android App Store

San Jose, CA (PRWEB) - 28 octobre 2014 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce le récepteur Mirroring360 AirPlay pour Android. Mirroring360 vous permet de diffuser ou de mettre en miroir votre musique, vos films, vos émissions de télévision, vos photos, vos jeux et vos écrans sur n’importe quel appareil Android. Une fois installé, Mirroring360 transforme votre appareil Android en récepteur AirPlay. Vous pouvez ensuite découvrir et sélectionner l’appareil dans le menu AirPlay de votre iPad, iPhone, iPod Touch et MAC pour commencer à diffuser et à mettre en miroir!

"Mirroring360 pour Windows et MAC est déjà apprécié par des centaines de milliers de personnes, notamment parmi les enseignants et les présentateurs d'entreprises", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec l'expansion des appareils connectés au grand écran basés sur Android comme Google Nexus Player et Amazon FireTV, les clients nous ont demandé d'étendre l'assistance de la plateforme".

Comment allez-vous utiliser le récepteur AirPlay Mirroring360 pour Android?

Diffusez sans fil des photos, des vidéos, des films ou autres depuis votre iOS ou votre MAC vers des téléviseurs HD grand écran connectés à des décodeurs Android, tels que Amazon FireTV et Google Nexus Player

Partagez sans fil vos présentations, démonstrations de produits et autres depuis votre iOS ou MAC vers les utilisateurs d'Android

Jouez à vos jeux iOS et MAC sur un grand écran HDTV connecté à n'importe quel appareil Android. Votre appareil iOS peut devenir une télécommande de jeu.

Les formateurs cherchent à être plus efficaces en permettant la participation des stagiaires avec le contenu de leur siège

Économisez plus de 65 % immédiatement : Pour une durée limitée, nous proposons chaque licence pour seulement $6.99 (contre 19,99 $ en temps normal). Des remises quantitatives sont également possibles (veuillez contacter sales@splashtop.com pour plus d’informations). Rendez-vous sur Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360, ou l’Amazon App Store pour Android afin de tester gratuitement l’application.

À propos de Splashtop

services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 2013 pour l'Amérique du Nord. Splashtop est distribué par les partenaires MDM / MAM et d'autres revendeurs. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

