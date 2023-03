Splashtop lance un module complémentaire de mobilité haute performance pour Microsoft Windows Server Remote Desktop Services (RDS / Terminal Services), la VDI basée sur Hyper-V et la plate-forme Azure Cloud

Recrutement de partenaires Microsoft dans le monde entier pour mobiliser toutes les fenêtres d’entreprise et les applications héritées

SAN JOSE, Californie - 8 Juillet 2013 - Lors de la conférence mondiale des partenaires Microsoft de 2013 (WPC), Splashtop Inc, qui expose au stand numéro 519, lance aujourd'hui Splashtop Enterprise, le module complémentaire de mobilité haute performance pour Microsoft Windows 2012 / 2008 R2 / 2003 Server RDS, la VDI basée sur Hyper-V et la plate-forme de cloud Azure. Avec Splashtop Enterprise, les travailleurs mobiles peuvent maintenant bénéficier de la solution d'accès à distance la plus performante, la plus sécurisée et la plus abordable pour les bureaux virtuels et les bureaux à session, ainsi que pour les programmes RemoteApp.

Splashtop Enterprise comprend maintenant l'agent VDI (connu sous le nom de Splashtop Streamer) optimisé pour la plate-forme de virtualisation Microsoft Hyper-V, ainsi que les services de bureau à distance Windows / Terminal Services. Lorsqu'une entreprise préfère avoir un accès à distance sans agent aux infrastructures VDI ou RDS existantes, Splashtop Enterprise inclut la technologie SplashApp qui transcode le protocole RDP en temps réel au protocole Splashtop. Avec Splashtop Enterprise, il n'est pas nécessaire de mettre en place une passerelle Microsoft Remote Desktop Gateway ou de faire face à des solutions VPN encombrantes car tout le trafic distant de Splashtop est acheminé en toute sécurité sur des réseaux mondiaux basés sur SSL AES-256.

"La mobilité et le Cloud créent une puissante spirale IT de nouvelle génération", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Splashtop, optimisé pour Microsoft RDS, Hyper-V et Azure, est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus abordable de fournir instantanément à la main d'œuvre mobile toutes les applications d'entreprise, qu'elles soient anciennes ou anciennes, en exploitant n'importe quelle configuration de Cloud".

Au WPC 2013, Splashtop dévoile également son programme de partenariat avec de fortes incitations pour les canaux. Plus de 65% des entreprises du Fortune 500 ont déjà des employés qui utilisent Splashtop au sein de leurs réseaux d’entreprise; Avec Splashtop Enterprise, les partenaires de distribution peuvent rapidement offrir aux entreprises une facilité de gestion améliorée pour satisfaire aux exigences de sécurité et de conformité des entreprises.

Principaux avantages

Mobiliser instantanément les infrastructures RDS (Terminal Services) et VDI pour fournir des applications .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel, CAO 3D et autres applications verticales fortement personnalisées

Contrôle total des applications ou des postes de travail mobilisés, des appareils et des utilisateurs; le tableau de bord donne un aperçu fonctionnel de l'utilisation et de la gestion des technologies de l'information

Intégration profonde avec les partenaires MDM / MAM pour une sécurité et un contrôle supplémentaires de BYO

L'agilité des entreprises grâce à une mise à l'échelle simple des clouds privés, hybrides et publics, y compris la plateforme du nuage Azure

Caractéristiques principales

Les agents VDI de Splashtop (connus sous le nom de Splashtop Streamer) sont certifiés pour l'hôte de session et l'hôte de virtualisation basés sur Microsoft Hyper-V

La technologie SplashApp sans agent peut transcoder en temps réel Windows Server 2003/2008/2012 RDS et les bureaux virtuels (VDI) basés sur Hyper-V et fonctionnant sous n'importe quelle version de Windows

Console de gestion sécurisée sur site qui s'intègre à Active Directory

Accès à la mobilité de haute performance: jusqu'à 60 images par seconde et moins de 30 millisecondes de latence, tout en consommant moins d'énergie

Interface intuitive: des gestes simples pour les appareils mobiles tactiles avec des raccourcis et des commandes personnalisables pour des applications professionnelles spécifiques

Support BYO: iOS, Android, Windows Phone, WinRT, Windows et Mac

Prix et disponibilité

Splashtop Enterprise avec SplashApp est maintenant disponible à l'adresse suivante: www.splashtop.com/products-pricing

Un essai gratuit est disponible ici: www.splashtop.com/enterprise

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

