Splashtop lance l'application iPhone FileHound

FileHound est le moyen le plus simple de trouver et d'accéder à des fichiers d'ordinateur distants depuis un iPhone ou un iPod touch

8 novembre 2011 — San Jose, — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a lancé aujourd’hui FileHound, une application permettant d’accéder à distance aux fichiers informatiques depuis un iPhone et un iPod touch. Conçu pour les petits écrans, FileHound est le moyen le plus simple de répertorier, rechercher et naviguer dans des documents, des photos, de la musique et des vidéos sur un ordinateur et exploite la technologie de bureau à distance primée de Splashtop.

Spécialement conçu pour être facile à utiliser sur les appareils mobiles dotés d'un petit écran, FileHound élimine la nécessité de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et du contenu multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications de bureautique, telles qu'Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement trouvés et accessibles grâce à cette application. En outre, le contenu de divertissement personnel, y compris les films, la musique, les photos et les vidéos, peut être consulté à distance.

"FileHound met d'écorce" dans votre smartphone", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Il est conçu pour être votre nouveau meilleur ami pour aller vous chercher des fichiers lorsque vous êtes en déplacement. En fait, nous pensons que vous allez tellement aimer FileHound que vous pourriez même commencer à caresser votre iPhone!

Les fonctionnalités de FileHound comprennent la possibilité de :

Voir instantanément une liste de tous les dossiers avec deux tapes sur l'écran

Trouvez des fichiers avec la recherche facile de FileHound ou le dossier d'éléments récents

Naviguez avec le mode Trackpad pour une précision ultime sur les écrans petits

Utilisez la barre d'outils de raccourcis pour basculer entre les modes de navigation et d'édition

Activer le clavier ou la barre de défilement

Zoom avant ou arrière d'un écran

Verrouiller l'orientation de l'écran

Déconnecter facilement une session

FileHound est simple à installer et compatible avec toutes les versions d'iPhone et de l'iPod touch (iOS 4 ou supérieur) et Windows 7, Vista et XP. Il suffit d'installer l'application FileHound sur un iPhone ou un iPod touch et le logiciel Splashtop Streamer sur un ordinateur distant. Ensuite, créez un code de sécurité sur les deux appareils. Une fois installés, les utilisateurs de FileHound peuvent trouver et accéder à des fichiers sur un ordinateur distant depuis n'importe où dans le monde.

FileHound peut être téléchargé pour un prix spécial de promotion de lancement de 4,99 USD (prix régulier de 14,99 USD) sur l'iTunes App Store à https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8

Pour célébrer le lancement de FileHound, Splashtop organise un concours de photos de chiens. Pour plus de détails sur la façon de participer au concours avec une photo de votre chien préféré allant chercher un document ou un journal, visitez la page Facebook de Splashtop à l'adresse www.facebook.com/splashtop.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie - en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les TVs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus et d'autres partenaires. Les applications Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam et autres sont les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog et Amazon Android App Store. Elles ravissent des millions d'utilisateurs mobiles grâce à un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

