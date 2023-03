Splashtop lance CamCam pour visionner des vidéos en direct depuis un PC distant

L'application Splashtop CamCam a été arrêtée

Cliquez ici pour voir nos dernières applications d'accès à distance aux ordinateurs, de mise en miroir d'écran et de partage d'écran.

Transformez une webcam PC en flux vidéo et audio en continu vers n'importe quel appareil mobile Apple pour avoir l'esprit tranquille et pouvoir vérifier les personnes, les animaux et les objets qui vous sont chers

27 septembre 2011 — San Jose, CA —Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui CamCam, une application iPhone et iPad qui diffuse de l’audio et de la vidéo en direct à partir d’une webcam PC pour permettre aux utilisateurs de visualiser à distance ce qui compte le plus.

Splashtop CamCam est une application polyvalente qui peut apporter la tranquillité d'esprit aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad qui peuvent :

Contrôler les enfants et les autres membres de la famille lorsqu'ils sont loin de chez eux

Surveiller les enfants qui jouent depuis une autre pièce

Transformer la webcam d'un ordinateur en une véritable caméra de nounou

Découvrir ce que font les animaux de compagnie

Ne jamais manquer un grand événement qu'une webcam peut capturer

Garder un œil sur leur domicile pendant le voyage

"Transformez votre PC en un flux audio-vidéo en direct est une autre excellente application pour les appareils iOS de Splashtop", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Vous êtes-vous déjà demandé si vos enfants organisent une fête lorsque vous sortez dîner ? Maintenant, avec la vidéo et l'audio exceptionnelles de CamCam diffusées en continu sur votre appareil mobile, vous pouvez voir exactement ce qui se passe chez vous, pour que vous puissiez profiter de vos soirées en toute tranquillité".

Caractéristiques de Splashtop CamCam :

Vidéo et audio haute résolution et en temps réel diffusés en continu d'un PC distant vers un appareil mobile Apple

Compatibilité avec la webcam et le micro intégrés ou externes du PC

Capacité de zoom et de panoramique en mode "pinch-to-zoom

Suivez ces étapes simples pour installer Splashtop CamCam:

Téléchargez Splashtop CamCam sur iTunes App Store et installez-la sur un iPhone, iPod touch ou iPad

Téléchargez gratuitement Splashtop Streamer et l'installer sur un PC équipé d'une webcam

Créez un code de sécurité et le saisir sur les deux appareils

Connectez-vous et regardez par la webcam de votre PC distant, où que vous soyez dans le monde

CamCam est compatible avec toutes les versions de Windows 7, Vista et XP. Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est fortement recommandé pour obtenir les meilleures performances.

Splashtop CamCam peut être téléchargé pour un prix promotionnel de lancement spécial de 0,99 USD (80% de réduction sur le prix normal de 4,99 USD) sur l’iTunes App Store.

