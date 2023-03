Splashtop rejoint le programme de partenariat technologique RSA® Ready ; annonce son adoption par le groupe d'assurance japonais Nissei Asset Management

Des milliers d'agents d'assurance de nombreuses compagnies d'assurance utilisent maintenant Splashtop Enterprise pour améliorer leur productivité et soutenir le plan de continuité des activités (BCP)

SAN JOSE, Californie — 23 juillet 2014 — Splashtop, un leader de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce aujourd’hui qu’il a rejoint le programme de partenariat technologique RSA Ready et a établi l’interopérabilité entre Splashtop Enterprise et la solution d’authentification multifacteur RSA SecurID de RSA, la division de sécurité d’EMC (EMC).

Splashtop a également annoncé que le groupe d’assurance japonais Nissei Asset Management déploie désormais Splashtop Enterprise, la seule solution d’accès à distance sur site du secteur. Splashtop Enterprise remplacera une solution RDP existante plus lente afin que les employés puissent bénéficier d’une productivité et d’une sécurité accrues lorsqu’ils accèdent à distance à leurs ordinateurs depuis n’importe quel appareil sur Internet. Splashtop sert également de solution en cas d’urgence ou de catastrophe, connue sous le nom de Plan de continuité des activités (PCA) au Japon; Les employés peuvent travailler efficacement à domicile sans se rendre au bureau.

« Nous sommes heureux d’accueillir Splashtop dans le programme RSA Ready Partner. Alors que les entreprises et les PME s’efforcent d’optimiser l’accès à distance de leurs employés, le besoin de solutions de sécurité fiables et éprouvées est une priorité », a déclaré Chad Loeven, directeur des partenariats chez RSA. « L’interopérabilité des produits RSA et Splashtop aidera les clients à fournir une solution d’accès et de collaboration à distance conçue pour être à la fois sécurisée et pratique pour les utilisateurs. »

Splashtop Enterprise permet aux ITs de fournir des applications et des postes de travail (physiques et virtuels) aux tablettes, aux smartphones, aux PC et aux MAC. Grâce à la diffusion en continu et à l'écran tactile, les travailleurs mobiles peuvent rapidement et facilement utiliser la productivité du bureau, le secteur d'activité, les graphiques 3D et les applications web personnalisées depuis leur domicile ou sur la route.

« Les appareils mobiles transforment le secteur de l’assurance, en particulier la façon dont les fournisseurs de services et les clients interagissent », a déclaré Mark Lee, PDG et fondateur de Splashtop, « Nous sommes ravis de travailler avec RSA pour nous aider à fournir la meilleure solution d’accès à distance sécurisé à nos clients. »

Selon Nissei Asset Management, Splashtop Enterprise a considérablement amélioré la productivité de sa main-d'œuvre mobile, tout en répondant à l'exigence de fournir un plan de continuité des activités (PCA) en cas d'urgence ou de catastrophe. Pour plus d'informations sur la manière dont Splashtop Enterprise peut vous aider à mobiliser votre entreprise ou à soutenir le PCA, veuillez consulter le site : https://www.splashtop.com/enterprise

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de Splashtop remote desktop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. C’est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA « Ones to Watch » des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com

RSA et SecurID sont des marques déposées ou des marques commerciales d'EMC Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Personne-ressource pour les médias

415.905.4011