Splashtop rejoint le programme MaaS360 WorkPlace Partner

Le Splashtop, solution leader de bureau à distance, est maintenant prêt pour les clients de MaaS360

San Jose, CA, 24 juillet 2014 - Splashtop, Inc a annoncé qu'elle a rejoint le programme MaaS360 WorkPlace Partner. Splashtop Business et Splashtop Enterprise seront maintenant présents sur le marché MaaS360, et utiliseront le SDK MaaS360 WorkPlace pour permettre des contrôles de sécurité de niveau entreprise pour la protection des données d'entreprise.

Splashtop Business et Splashtop Enterprise offrent un accès à distance sécurisé, une assistance et une collaboration pour les travailleurs mobiles utilisant n’importe quel appareil. Les performances élevées, la facilité d’utilisation, les fonctionnalités collaboratives et la prise en charge du déploiement dans le cloud et sur site sont les principaux avantages de Splashtop par rapport aux solutions RDP, Citrix et VMware traditionnelles.

"La combinaison de MaaS360 et de Splashtop permet aux SMB et aux entreprises de bénéficier de la meilleure solution de sécurité et de performance pour les applications et les bureaux distants", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop, "Les travailleurs mobiles peuvent accéder à distance à toutes leurs applications et données professionnelles à partir d'un appareil mobile en toute sécurité".

Les applications mobiles combinées au SDK MaaS360 WorkPlace offrent une sécurité accrue grâce à des fonctionnalités telles que

Authentification et signature unique

Des politiques de prévention des fuites de données (DLP) pour limiter le copier-coller et permettre l'ouverture des applications de la liste blanche

Blocage de l'utilisation des applications pour les appareils non conformes

VPN par application pour l'accès à l'intranet de l'entreprise

Effacement sélectif d'une application en cas de perte, de vol ou de compromission d'un appareil mobile

Crypter et protéger les données au repos et en transit

Avec la prolifération de la tendance "Bring Your Own Device" (AVEC), les organisations veulent permettre aux employés de choisir tout en protégeant les informations de l'entreprise. Les meilleures applications sont maintenant présentées sur le marché MaaS360 et peuvent être mises à la disposition des entreprises qui cherchent à améliorer la productivité et la collaboration entre leurs employés, tout en sécurisant les données de l'entreprise.

"Le SDK MaaS360 Market and WorkPlace continue de jouer un rôle de plus en plus important auprès de nos clients qui cherchent à sécuriser les données d'entreprise sur des appareils mobiles", a déclaré Anar Taori, directeur principal de la gestion des produits chez Fiberlink. "Splashtop peut maintenant être intégré à MaaS360 pour permettre la productivité des utilisateurs tout en répondant à des exigences de sécurité strictes".

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de Splashtop remote desktop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. C’est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA « Ones to Watch » des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

À propos de MaaS360

MaaS360 de Fiberlink, une société IBM, est la solution de gestion de la mobilité d’entreprise de confiance pour des milliers de clients dans le monde entier, des entreprises Fortune 500 aux petites entreprises. Nous rendons le travail dans un monde mobile simple et sûr en offrant une sécurité et une gestion mobiles complètes pour les applications, le contenu, les e-mails et les appareils. Instantanément accessible depuis le Web, MaaS360 est facile à utiliser et à maintenir et offre la flexibilité dont les organisations ont besoin pour adopter pleinement la mobilité dans tous les aspects de leur activité. Soutenus par le support le plus réactif de l’industrie, nous accordons la priorité à nos clients en leur offrant la meilleure expérience utilisateur pour le service informatique et les employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.maas360.com.

© 2014 MaaS360 et le logo MaaS360 sont des marques commerciales de Fiberlink Communications ; celles-ci peuvent être déposées dans certaines juridictions. Tous les autres noms de marque sont des marques commerciales de leurs partenaires respectifs.