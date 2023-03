Splashtop introduit le SaaS Desktop Rendering avec Splashtop Business Access

En complément de ses offres destinées aux entreprises et aux particuliers, Splashtop Business aide toute organisation, quelle que soit sa taille, à fournir des applications professionnelles essentielles sur les appareils mobiles

SAN JOSE, Californie - 10 Juillet 2013 - Splashtop Inc, le leader de l'accès à distance aux bureaux et aux applications, a annoncé aujourd'hui la sortie de Splashtop Business, qui permet aux services IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services de fournir un accès sécurisé à toute application professionnelle sur tout appareil mobile. Les travailleurs mobiles peuvent désormais utiliser leurs appareils mobiles iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry ou WinRT (Windows et MAC) pour un accès complet à toutes leurs applications et données professionnelles critiques hébergées sur leurs ordinateurs PC ou Mac. Splashtop Business est une solution SaaS pour les petites et moyennes entreprises et fait suite au succès de Splashtop Enterprise et Splashtop Personal.

"La consumérisation de IT et la prolifération des solutions AVEC entraînent une adoption rapide de solutions telles que Splashtop remote desktop et le rendu d'applications", a déclaré Mark Lee, directeur général et cofondateur de Splashtop, Inc. "Avec l'introduction de Splashtop Business, les SMBs peuvent désormais bénéficier de la solution la plus performante qui permet aux travailleurs mobiles d'utiliser toutes leurs applications professionnelles, fichiers et données critiques à partir de n'importe quel cloud public ou privé, avec zéro codage, zéro formation et zéro fuite de données".

Avec Splashtop Business, les SMBs et les entreprises de taille moyenne disposent d'un moyen simple, rapide et abordable de gérer les travailleurs mobiles et leurs appareils afin de répondre aux exigences de sécurité et de conformité. Splashtop Business élimine la nécessité de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des éléments multimédias entre les appareils. Les fichiers de travail et les applications bureautiques importantes, telles qu'Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles, ainsi que les vidéos, la musique et les photos pour les présentations. Splashtop Business comprend la fonction d'annotation du tableau blanc, qui est devenue très populaire auprès des présentateurs et des éducateurs car elle leur permet de mettre en évidence, de dessiner ou d'écrire sur leurs présentations en utilisant leurs appareils mobiles.

Goodwill, une organisation à but non lucratif qui aide les gens à réaliser leur plein potentiel grâce à des possibilités d'apprentissage et d'emploi, utilise Splashtop pour améliorer la productivité sans avoir besoin d'un gros budget ou de temps et de ressources supplémentaires.

"IT soutient les activités de Goodwill en cherchant continuellement des moyens d'ajouter de la valeur et d'innover, comme par exemple en fournissant Splashtop Business pour soutenir notre main-d'œuvre", a déclaré Andre R. Bromes, directeur de l'information chez Goodwill Industries du Grand New York et du Nord du New Jersey. "En mobilisant de manière sécurisée des applications telles que Microsoft Office et d'autres applications professionnelles pour nos utilisateurs d'iPad, Splashtop améliore leur productivité, tout en minimisant les risques et en respectant nos processus de gouvernance IT".

Splashtop Business convient à toute une série de secteurs et de scénarios commerciaux, tels que:

Les représentants commerciaux sur le terrain doivent avoir accès au système CRM interne de leur entreprise, aux générateurs de propositions commerciales et aux informations sur les stocks de prix

Les agents immobiliers ajustent leurs horaires et accèdent aux contrats sans avoir à retourner au bureau

Les employés des cliniques médicales ou des biotechnologies qui ont besoin d'accéder aux systèmes de dossiers des patients, aux images radiologiques, aux vidéos et aux données lorsqu'ils se déplacent des différentes chambres des patients ou des laboratoires vers les bureaux

Les agents de terrain des administrations locales accèdent aux données des études de cas et remplissent des rapports à partir de leurs tablettes lorsqu'ils travaillent sur le terrain

Les télétravailleurs travaillant à domicile qui souhaitent se connecter à distance à l'ordinateur du bureau en utilisant une solution plus simple et plus rapide que le VPN

Les concepteurs et les architectes qui présentent à leurs clients en utilisant leur iPad pour accéder à la conception CAO, à PowerPoint et à d'autres applications

Les concepteurs de fabrication accèdent aux plans des produits des usines de production

Concepteurs de divertissements et de jeux vidéo utilisant des programmes vidéo et d'animation issus des studios de cinéma

Un essai gratuit de Splashtop Business est maintenant disponible.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

