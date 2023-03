Splashtop présente une solution de bureau à distance et de support haute performance

Splashtop Business élargit continuellement ses valeurs pour les combattants de la route et les MSP / IT en étendant le support pour le navigateur Chrome

San Jose, Californie - 21 janvier 2015 -Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration et de la connexion inter-appareils, annonce la prise en charge du navigateur Chrome dans Splashtop Business. Les utilisateurs, les MSP et les services informatiques peuvent désormais profiter des performances supérieures de Splashtop en matière de bureau à distance depuis leur navigateur Chrome, disponible sur Windows, Mac et Linux, ainsi que sur Chromebook. En plus d’offrir les meilleures performances d’accès à distance, Splashtop Business est connu pour son modèle de tarification économique à partir de €55 par an pour la gestion ou l’accès à un nombre illimité d’ordinateurs.

"Splashtop Business a été adopté par des milliers de MSP/IT, et l'une des principales fonctionnalités demandées est la prise en charge des navigateurs, sans qu'il soit nécessaire d'installer un quelconque client", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Splashtop s'engage à offrir les meilleures performances, une tarification simple et une facilité d'utilisation à nos utilisateurs".

Des dizaines de milliers de MSP et d'organisations informatiques utilisent déjà Splashtop Business pour gérer des millions d'ordinateurs aujourd'hui. Splashtop s'intègre à diverses solutions de RMM, de PSA, de billetterie en ligne et de service d'assistance en ligne du marché pour permettre aux MSP et aux services informatiques d'effectuer leur travail en toute transparence. De nombreuses entreprises utilisent Splashtop pour permettre à leurs employés d'accéder à distance aux ressources informatiques de l'entreprise.

L’extension de navigateur Splashtop pour Chrome est désormais disponible sur le Chrome Web Store de Google : https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch. L’application prend en charge les connexions simultanées. D’un simple clic depuis la page du portail Splashtop Business, https://my.splashtop.com, les utilisateurs peuvent facilement lancer une session d’accès ou de support à distance. Passez à Splashtop Business dès aujourd’hui avec une tarification économique à partir de €55 par utilisateur et par an pour gérer ou accéder à un nombre illimité d’ordinateurs : https://www.splashtop.com/business

À propos de Splashtop

de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 20 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com

Contact pour les médias

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com

Contact de vente

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@splashtop.com