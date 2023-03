Splashtop et Intel redéfinissent les capacités des ordinateurs de bureau à distance - Désormais, le réveil à distance d'un PC endormi sur un réseau WIFI est une réalité

Des millions de nouveaux PC équipés de la technologie Intel® Smart Connect sont regroupés sous le nom de "Splashtop Remote Desktop", proposant un ordinateur de bureau à distance avec écran tactile, permettant aux consommateurs de disposer d'un cloud personnel et aux entreprises de bénéficier de la VDI distribuée

SAN JOSE, Californie – 4 juin 2013 – Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé une collaboration avec Intel Corporation pour transformer la façon dont les® utilisateurs mobiles peuvent accéder à distance à leurs PC, à tout moment, n’importe où, même lorsque leurs PC sont en veille. La capacité traditionnelle de Wake on LAN nécessite que les PC soient connectés à un réseau Ethernet câblé. Splashtop est la première application de bureau à distance qui prend en charge le réveil à distance via WIFI sur certains PC équipés de la technologie Intel® Smart Connect.

"Avec Splashtop et Intel Smart Connect, une nouvelle génération de PC devient le cloud personnel le plus puissant, délivrant vos applications et données préférées sur votre appareil mobile", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Les utilisateurs et les entreprises peuvent être écologiques car les PC connectés en WIFI peuvent être mis en veille, tout en étant toujours disponibles".

"Splashtop Remote Desktop est un excellent exemple d'une application qui tire parti des dernières fonctionnalités de la technologie Intel Smart Connect pour permettre des utilisations convaincantes dans un monde de plus en plus mobile", a déclaré Adam King, directeur du marketing des produits pour ordinateurs portables chez Intel.

Afin de réveiller un PC distant à travers les réseaux, Splashtop Bridging CloudTM est intégré au service de cloud computing de la technologie Intel Smart Connect.

Les entreprises qui mettent à niveau leurs PC ou adoptent AVEC auraient intérêt à choisir des PC dotés de la technologie Intel Smart Connect. Grâce à Splashtop, les PC distribués peuvent désormais être réveillés pour fournir des applications et des données professionnelles essentielles à la main-d'œuvre mobile. Le PC distribué (VDI distribué) est beaucoup plus évolutif et abordable que la VDI centralisée traditionnelle, qui nécessite une refonte majeure de l'infrastructure informatique, de réseau et de stockage.

Le Splashtop intégré à la technologie Intel Smart Connect sera présenté au Computex Taipei, du 4 au 8 Juin, sur les stands d'AsRock, d'Intel et de MSI.

Les premières applications mobiles qui prennent en charge Intel Smart Connect sont Splashtop 2 Remote Desktop pour iPad et iPhone. Android et d'autres plateformes seront bientôt ajoutées.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

