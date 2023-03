Splashtop et Good Technology présentent les meilleures performances en matière d'accès à distance avec Splashtop for Good

L'application Splashtop for Good apporte aux entreprises la première solution d'accès au bureau à distance



CONFERENCE RSA - SAN FRANCISCO et SAN JOSE, Californie - 26 février 2013.

Qui :Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils et de l’accès à distance, et Good Technology™, le leader de la mobilité d’entreprise sécurisée

Quoi: Splashtop présentera la solution d’accès au bureau à distance Splashtop for Good lors de la conférence RSA USA 2013. Splashtop for Good combine la technologie d’application sécurisée Good Dynamics® de Good Technology et l’accès au bureau à distance Splashtop pour fournir aux utilisateurs mobiles un accès sécurisé de classe entreprise à bon nombre de leurs applications, fichiers et données critiques depuis leurs appareils iOS. Les avantages de l’accès au bureau à distance de Splashtop for Good incluent:

Les utilisateurs de téléphones portables peuvent facilement travailler sur des anciennes applications d'entreprise et les applications verticales propriétaires à partir de leurs sites iPads™ et iPhones™, essentiellement à tout moment, de n'importe où, via leurs connexions WiFi, 3G ou 4G.

Moyen le plus simple de mobiliser rapidement les applications Windows et patrimoniales existantes, en toute sécurité par la plate-forme Good Dynamic.

Mobilisez instantanément votre infrastructure VDI ou RDS existante et rentable

Sécurité étendue avec intégration d'Active Directory sur site, pistes d'audit, contrôles basés sur des politiques, cryptage SSL et l'assistance de Good Network Operations Center (NOC).

Où: Voir Splashtop for Good sur le stand Good Technology #226 à RSA USA 2013



Quand: lundi 25 février 2013; 18h00 à 20h00 (Réception)

le jeudi 28 février 2013; 11h00 à 15h00

Voici les points forts de Splashtop for Good:

Une bonne dynamique de sécurité et un bon NOC - Les utilisateurs fournissent des appareils mobiles en utilisant une bonne technologie fiable pour assurer la sécurité et le contrôle des applications sur les appareils.

Déploiement sur site - La solution est hébergée derrière le pare-feu de l'entreprise, sur les serveurs Windows de l'entreprise pour protéger les données sensibles et se conformer à certaines réglementations du secteur. Elle exploite l'Active Directory existant de l'entreprise pour l'authentification locale.

Politique de base de control centralisé sur des politiques - Les utilisateurs peuvent définir des politiques d'accès aux utilisateurs et aux appareils, activer/désactiver des utilisateurs et des appareils, filtrer sur les adresses MAC, créer ou importer des certificats SSL et fixer la fréquence maximale d'images par connexion utilisateur.

Hautes performances - La technologie de streaming en instance de brevet est capable de prendre en charge la CAD, la CAM et d'autres graphiques 3D ainsi que la vidéo HD avec audio synchronisé pour offrir une expérience utilisateur réactive et attrayante à une vitesse allant jusqu'à 30 images par seconde.

Connexions sécurisées - La solution offre un cryptage SSL/AES 256 bits, des proxies de réseau, des certificats SSL, un filtrage d'adresses MAC et un tunneling à travers le Good NOC.

Prise en charge des appareils – Splashtop for Good prend en charge les iPad, iPhone et PC Windows.

À propos de Good Technology

Good Technology transforme les entreprises en mobilisant les employés grâce à des flux de travail sécurisés et collaboratifs. Good permet également aux ITs de protéger et de gérer les applications mobiles, les appareils et les données d'entreprise. Les solutions de collaboration sécurisée de Good comprend les applications de Good pour courrier électronique, PIM, navigateur, partage de fichiers, messagerie instantanée de Good, ainsi qu'un large écosystème d'applications tierces. La plateforme de gestion de la mobilité d'entreprise de Good permet aux entreprises et aux éditeurs de logiciels indépendants de créer, gérer, analyser et sécuriser des applications mobiles. Les clients de Good Technology incluent plus de 4000 organisations dans le monde, y compris la moitié de FORTUNE 100 ™, huit des 10 meilleurs services financiers, cinq des 10 premiers soins de santé et des leaders dans le commerce de détail, les télécommunications, la fabrication, le juridique et le gouvernement. En savoir plus sur www.good.com .

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et le cloud. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'utilisateurs profitent du confort de Splashtop Remote Desktop, qui figure au Top 25 des meilleures ventes d'applications pour iPad de tous les temps de l'App Store d'Apple. Splashtop offre des performances supérieures et une grande facilité d'utilisation aux utilisateurs d'iOS, d'Android, de RIM, de Windows et de MAC qui souhaitent un accès à distance sécurisé à leur bureau, à leurs applications et à leurs données, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations sur Splashtop, veuillez visiter www.splashtop.com; suivez le blog de l'entreprise à https://www.splashtop.com/blog, sur Facebook à https://www.facebook.com/Splashtop et sur Twitter à @Splashtop .

###

©2013 Good Technology Corporation et ses entités liées. Toute utilisation est soumise aux conditions de licence affichées sur www.good.com/legal. Tous droits réservés. GOOD, GOOD TECHNOLOGY, le logo GOOD, GOOD FOR ENTERPRISE, GOOD FOR GOVERNMENT, GOOD FOR YOU, GOOD DYNAMICS, SECURED BY GOOD, GOOD MOBILE MANAGER, GOOD CONNECT, GOOD SHARE, GOOD VAULT et GOOD DYNAMICS APPKINETICS sont des marques commerciales de Good Technology Corporation et de ses entités liées. Toutes les marques commerciales, noms commerciaux ou marques de service de tiers peuvent être revendiqués comme étant la propriété de leurs propriétaires respectifs. La technologie et les produits de Good sont protégés par des brevets américains et étrangers, délivrés ou en instance.

iPad et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc. ©2013.

Tags : Splashtop, collaboration entre dispositifs, bonne technologie, conférence RSA, iPad, iPhone, Android, tablette, smartphone, mobile, cloud, bureau à distance

Contacts s médias :

Dottie O’Rourke

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com

Siobhan Lyons pour une bonne technologie

slyons@good.com