Splashtop et Good Technology présentent les meilleures performances en matière d'accès à distance avec Splashtop for Good
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L'application Splashtop for Good apporte aux entreprises la première solution d'accès au bureau à distance
CONFERENCE RSA - SAN FRANCISCO et SAN JOSE, Californie - 26 février 2013.
Qui : Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils et de l’accès à distance, et Good Technology™, le leader de la mobilité d’entreprise sécurisée
Quoi: Splashtop présentera la solution d’accès au bureau à distance Splashtop for Good lors de la conférence RSA USA 2013. Splashtop for Good combine la technologie d’application sécurisée Good Dynamics® de Good Technology et l’accès au bureau à distance Splashtop pour fournir aux utilisateurs mobiles un accès sécurisé de classe entreprise à bon nombre de leurs applications, fichiers et données critiques depuis leurs appareils iOS. Les avantages de l’accès au bureau à distance de Splashtop for Good incluent:
Les utilisateurs de téléphones portables peuvent facilement travailler sur des anciennes applications d'entreprise et les applications verticales propriétaires à partir de leurs sites iPads™ et iPhones™, essentiellement à tout moment, de n'importe où, via leurs connexions WiFi, 3G ou 4G.
Moyen le plus simple de mobiliser rapidement les applications Windows et patrimoniales existantes, en toute sécurité par la plate-forme Good Dynamic.
Mobilisez instantanément votre infrastructure VDI ou RDS existante et rentable
Sécurité étendue avec intégration d'Active Directory sur site, pistes d'audit, contrôles basés sur des politiques, cryptage SSL et l'assistance de Good Network Operations Center (NOC).
Où: Voir Splashtop for Good sur le stand Good Technology #226 à RSA USA 2013
Moscone Center, San Francisco, Californie
Quand: lundi 25 février 2013; 18h00 à 20h00 (Réception)
mardi 26 février 2013; 11h00 à 18h00
le jeudi 28 février 2013; 11h00 à 15h00
Voici les points forts de Splashtop for Good:
Une bonne dynamique de sécurité et un bon NOC - Les utilisateurs fournissent des appareils mobiles en utilisant une bonne technologie fiable pour assurer la sécurité et le contrôle des applications sur les appareils.
Déploiement sur site - La solution est hébergée derrière le pare-feu de l'entreprise, sur les serveurs Windows de l'entreprise pour protéger les données sensibles et se conformer à certaines réglementations du secteur. Elle exploite l'Active Directory existant de l'entreprise pour l'authentification locale.
Politique de base de control centralisé sur des politiques - Les utilisateurs peuvent définir des politiques d'accès aux utilisateurs et aux appareils, activer/désactiver des utilisateurs et des appareils, filtrer sur les adresses MAC, créer ou importer des certificats SSL et fixer la fréquence maximale d'images par connexion utilisateur.
Hautes performances - La technologie de streaming en instance de brevet est capable de prendre en charge la CAD, la CAM et d'autres graphiques 3D ainsi que la vidéo HD avec audio synchronisé pour offrir une expérience utilisateur réactive et attrayante à une vitesse allant jusqu'à 30 images par seconde.
Connexions sécurisées - La solution offre un cryptage SSL/AES 256 bits, des proxies de réseau, des certificats SSL, un filtrage d'adresses MAC et un tunneling à travers le Good NOC.
Support des appareils – Splashtop for Good supporte l'iPad, l'iPhone et les PC Windows.
Concernant Good Technology
Good Technology transforme les entreprises en mobilisant les employés grâce à des workflows sécurisés et collaboratifs. Good permet également à l'IT de protéger et de gérer les applications mobiles, les appareils et les données d'entreprise. Les solutions de Collaboration Sécurisée de Good incluent les applications de Good pour l'email, le PIM, le navigateur, le partage de fichiers, la messagerie instantanée, ainsi qu'un vaste écosystème d'applications tierces. La Plateforme de Gestion de la Mobilité d'Entreprise de Good permet aux entreprises et aux ISVs de développer, gérer, analyser et sécuriser les applications mobiles. Les clients de Good Technology incluent plus de 4 000 organisations à travers le monde, y compris la moitié des FORTUNE 100™, huit des dix premiers services financiers, cinq des dix premiers soins de santé, et des leaders dans le commerce de détail, les télécommunications, la fabrication, le juridique et le gouvernement. En savoir plus sur https://www.blackberry.com/.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre une expérience de productivité et de collaboration inter-écrans de premier ordre, reliant smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions et cloud. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'utilisateurs profitent de la commodité de Splashtop bureau à distance, classé dans le Top 25 des applications iPad les plus vendues de tous les temps sur l'App Store d'Apple. Splashtop offre des performances supérieures et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs iOS, Android, RIM, Windows et MAC qui souhaitent un accès à distance sécurisé à leurs bureaux, applications et données, à tout moment et en tout lieu.
Pour plus d'informations sur Splashtop, veuillez visiter www.splashtop.com; suivez le blog de l'entreprise à https://www.splashtop.com/blog, sur Facebook à https://www.facebook.com/Splashtop et sur Twitter à @Splashtop .
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Tags : Splashtop, collaboration entre dispositifs, bonne technologie, conférence RSA, iPad, iPhone, Android, tablette, smartphone, mobile, cloud, bureau à distance
Contacts presse :
Dottie O’Rourke
TECHMarket Communications pour Splashtop
Splashtop@TECHMarket.com
Siobhan Lyons pour Good Technology
slyons@good.com