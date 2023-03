Splashtop brule! (Sur Amazon's Kindle Fire)

Avec Splashtop Remote Desktop, les utilisateurs de Kindle Fire peuvent accéder aux fichiers, aux applications et au contenu des PC et des Mac à une vitesse fulgurante

29 novembre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que Splashtop Remote Desktop est disponible pour le Kindle Fire. Splashtop Remote Desktop améliore les capacités du Kindle Fire pour en faire plus qu’une liseuse ou un moyen de consommer du contenu. Avec Splashtop Remote Desktop, les utilisateurs de Kindle Fire peuvent accéder à distance aux PC et Mac avec audio et vidéo complets à partir d’un réseau privé ou sur Internet.

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et du multimédia depuis un PC ou un Mac avec un Kindle Fire. Cette application permet d'accéder facilement aux fichiers de travail et aux applications bureautiques importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel et Word. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être consultés à distance.

"Maintenant, vous pouvez non seulement vous lover avec votre Kindle Fire pour lire un bon livre, mais aussi faire fonctionner n'importe quel logiciel que vous avez sur votre Mac ou PC", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "L'ajout de Splashtop au Kindle Fire ne fait que rendre ce produit encore plus chaud".

Splashtop Remote Desktop améliore le Kindle Fire en permettant aux utilisateurs de visualiser et d'éditer :

PowerPoint et Keynote avec animations complètes et son

Microsoft Outlook avec dossiers et archives

Applications Excel et Word

Le navigateur d'un ordinateur, y compris les signets personnels, les plug-ins favoris et les extensions

Quicken, iPhoto et autres programmes informatiques non disponibles sur l'App Store d'Amazon

En outre, l'utilisation de Splashtop Remote Desktop présente d'autres avantages, notamment la possibilité de

Regarder des vidéos Flash (Hulu, Yahoo Video, etc.) et des DVD

Accéder à votre bibliothèque iTunes ou Windows Media complète pour regarder des vidéos

Écouter de la musique stockée sur votre ordinateur

Jouer en ligne, sur PC et Mac

Soutenir la connexion sur Internet

Splashtop Remote Desktop peut être téléchargé à 2,99 USD sur l'Appstore Amazon pour Android à l'adresse http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

Une fois téléchargé, installez Splashtop Streamer gratuit sur tout ordinateur équipé de Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou supérieur.

Les utilisateurs de Kindle Fire peuvent facilement configurer et utiliser Splashtop Remote Desktop grâce à son interface simple et intuitive.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus et d'autres partenaires. Les applications Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam et autres sont les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog et Amazon Appstore pour Android. Elles ravissent des millions d'utilisateurs mobiles grâce à un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

À propos de Splashtop :

https://www.splashtop.com

http://www.amazon.com/Splashtop-Inc-Remote-Desktop/dp/B004O3YGMC/ref=sr_...

https://www.splashtop.com/streamer